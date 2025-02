Más de un centenar de jóvenes disputaron el regional de ritmo rápido

ENRIQUE IGLESIAS VALLE Lunes, 15 de febrero 2021, 10:54 | Actualizado 11:01h. Comenta Compartir

Los torneos regionales siguen su curso y se disputó el Campeonato de Asturias individual, en la modalidad de ajedrez rápido, en las distintas categorías de edad, con ciento once jóvenes de hasta dieciocho años. La prueba transcurrió vía telemática, a través de la plataforma Lichess.org, en un torneo único en el que participaron todos los inscritos y luego se confeccionaron las distintas clasificaciones en función de los años de nacimiento de los participantes. Las partidas, ocho en total, tuvieron un ritmo de diez minutos y tres segundos por movimiento.

Los clubes que inscribieron un mayor número de jugadores, un aspecto que no deja de ser un excelente indicativo del estado de salud de las distintas asociaciones, fueron el Ciudad Naranco, que aportó veintiséis jugadores; el Antonio Rico, que inscribió a dieciocho; el nuevo Vetusta, que participó con quince; el Siero, que apuntó a trece; el Ensidesa y el Grupo 64, que sumaron diez jóvenes cada uno; y el también reciente club avilesino Peón Escarlata, que aportó otros nueve chicos.

Ampliar Lionel Sierra, del Ensidesa, campeón de Asturias sub 12.

En el capítulo de medallas, de las quince que se disputaron, el mejor club fue el Vetusta, cuyos alumnos lograron cinco metales; los chicos del Grupo 64 y del Antonio Rico consiguieron tres distinciones; los del Ciudad Naranco firmaron dos galardones; y los del Ensidesa y el Siero, se hicieron con una presea cada uno.

El gran vencedor de la competición fue Iyán Guedes, jugador del Vetusta, que estuvo impecable y se mostró muy superior a todos sus rivales. El maestro avilesino convirtió los ocho compromisos que mantuvo en otras tantas victorias. Hay que destacar de nuevo a Lionel Sierra, del Ensidesa, que quedó segundo de la general, con siete puntos en su casillero, a pesar de que aún milita en la categoría sub doce. También fueron sobresalientes los espléndidos torneos que protagonizaron otros dos jovencitos como son Nicolás Martín, del Vetusta, que aún es sub doce y terminó tercero, con seis puntos y medio, y Roque Ordiz, del Ciudad Naranco, que quedó cuarto, empatado a puntos con el tercero, cuando aún es sub diez.

Ampliar Nicolás Pedreira, del Vetusta, campeón de Asturias sub 14.

Los primeros puestos de la clasificación general del torneo quedaron de esta forma: 1º. Iyán Guedes (Vetusta, sub 18), con 8 puntos; 2º. Lionel Sierra (Ensidesa, sub 12), con 7 puntos; 3º-4º. Nicolás Martín (Vetusta, sub 12) y Roque Ordiz (Ciudad Naranco, sub 10), con 6,5 puntos; 5º-15º. Adán Álvarez (Antonio Rico, sub 18), Nicolás Pedreira (Vetusta, sub 14), Gonzalo Alonso (Vetusta, sub 18), Eduardo Castro (Antonio Rico, sub 16), Iván Patón (Grupo 64, sub 14), David Junquera (Grupo 64, sub 14), Ismael Limachi (Mieres del Camino, sub 18), Marcos Gutiérrez (Valdesva, sub 14), Nerea Cañón (Antonio Rico, sub 18) y Carlos Otero (Vetusta, sub 18), con seis puntos, hasta completar los ciento once participantes.

En la categoría destinada a los más jóvenes, los sub diez, que reunió a diecinueve participantes, el vencedor fue el sorprendente Roque Ordiz, del Ciudad Naranco, que fue cuarto de la general del torneo y logró una clara y contundente victoria en su grupo de edad al terminar con seis puntos y medio de los ocho posibles, un punto y medio más que sus rivales directos. Los otros metales fueron para Iván de Martín, también del Ciudad Naranco, con cinco puntos, los mismos que firmó Álvaro Biempica, del Grupo 64, que finalizó en la tercera posición.

Ampliar Eduardo Castro, del Antonio Rico, campeón de Asturias, sub 16.

En la competición correspondiente a los sub doce, en la que tomaron parte treinta y dos jugadores, el triunfo se lo adjudicó Lionel Sierra, del Ensidesa, que sumó siete de los ocho puntos posibles. La segunda plaza fue para Nicolás Martín, del Vetusta, que hizo seis puntos y medio, y la tercera fue para Javier González, del Vetusta, que hizo cinco puntos. Con la misma puntuación, pero peor sistema de desempate, terminaron Carolina Mulet, del Vetusta, y Miguel Menéndez, del Antonio Rico.

En el grupo destinado a los sub catorce, en el que intervinieron veintinueve participantes, hubo una igualdad enorme y cuatro jugadores finalizaron con seis puntos de los ocho posibles. El campeón fue Nicolás Pedreira, del Vetusta, que obtuvo una puntuación de desempate superior a sus adversarios. Tras él quedaron Iván Patón y David Junquera, segundo y tercero, respectivamente, ambos del Grupo 64; y Marcos Gutiérrez, del Valdesva, que quedó cuarto.

Ampliar Iyán Guedes, del Vetusta, campeón de Asturias sub 18.

En la categoría destinada a los sub dieciséis, que reunió a veintidós ajedrecistas, venció Eduardo Castro, del Antonio Rico, que sumó seis puntos de los ocho posibles. Omar Fernández, también del Antonio Rico, termino segundo con cinco puntos y medio, los mismos que firmó Héctor Álvarez, del Club Siero, que quedó tercero.

Por último, en el grupo correspondiente a la categoría sub dieciocho, que englobó a nueve trebejistas, venció con gran autoridad Iyán Guedes, del Club Vetusta, que se impuso en las ocho confrontaciones disputadas. Detrás, a dos puntos del campeón, quedaron cinco jugadores en el siguiente orden de clasificación: Adán Álvarez, del Antonio Rico, segundo; Gonzalo Alonso, del Vetusta, tercero; Ismael Limachi, del Mieres del Camino, cuarto; Nerea Cañón, del Antonio Rico, quinta; y Carlos Otero, del Vetusta, sexto.