AJEDREZ El Codema gana tres oros en el Escolar gijonés Eloy García, Sofía García, Mateo Díaz, Martín Zarza y Daniel Tuero, campeones sub 8 con el Codema. / QUIQUE64 San Félix y el Instituto de Candás logran los otros dos ENRIQUE IGLESIAS Martes, 26 febrero 2019, 19:01

Los Juegos Deportivos Escolares de la zona de Gijón, en los que participaron cincuenta y dos equipos de colegios que reunieron a dos centenares y medio de jóvenes, dejaron cinco conjuntos campeones en otras tantas categorías de edad. El mejor centro educativo fue el Corazón de María, el popular Codema, que logró tres oros y un bronce en las cuatro categorías que disputó. En concreto ganó en sub 8, sub 10 y sub 14, mientras que el San Félix candasín venció en sub 12 y el Instituto de Candás se impuso en sub 16.

Fabián Greenberg, Alejandro Fernández, Pelayo Fernández, Saúl Díez y Elías Blanco, campeones sub 10 con el Codema. / QUIQUE64

En la categoría destinada a los más pequeños, los sub 8, en la que participaron ocho conjuntos, venció el Codema Botvínik y los metales se los adjudicaron los colegios Cabueñes y Montedeva.

En el grupo para los sub 10, con dieciocho equipos en liza, ganó el Codema Capablanca, mientras que el podio lo completaron Montedeva y San Félix.

En el grupo para los sub 12, en el que tomaron parte veinte escuadras, el triunfo fue para el San Félix, mientras que el Montedeva y el Codema Lasker lograron la plata y el bronce, respectivamente.

Luca Casasnovas, Alejandro Álvarez, Néstor Fernández y Nicolás Artime, campeones sub 12 con el San Félix. / QUIQUE64

En el torneo sub 14 el triunfo fue para el Codema Fischer y el Patronato San José logró la plata.

Por último, en categoría sub 16 el campeón fue el Instituto de Candás y los IES Jovellanos y Fernández Vallín, ambos gijoneses, conformaron el podio.

La final regional, que reunirá a los mejores equipos de los centros educativos de las ocho zonas en que está subdivida Asturias, se disputará los días 10 y 24 de marzo y 7 de abril. La primera cita será en Gijón, mientras que la segunda viajará a Oviedo y la tercera hasta Avilés.

Álvaro Puebla, Eduardo Castro, Pablo Rodríguez y Omar Fernández, campeones sub 14 con el Codema. / QUIQUE64

Torneo de clubes de ajedrez

Por otra parte, el regional de clubes afrontó su tercera jornada de competición. En División de Honor se produjeron los siguientes resultados: Siero-Real Oviedo, 2-4; Grupo Covadonga-Ensidesa, 5,5-0,5; Oviedo 93-Universidad, 1,5-4,5; y Grupo 64-Pablo Morán, 1,5-4,5. La clasificación está de este modo: 1º. Grupo Covadonga, con 6 puntos; 2º. Real Oviedo, con 5; 3º. Oviedo 93, con 4; 4º. Ensidesa, con 3; 5º-7º. Pablo Morán, Universidad y Siero, con 2; y, 8º. Grupo 64, con cero puntos. La próxima jornada, que será la cuarta de las siete previstas en esta primera etapa del torneo, presenta los siguientes encuentros: Real Oviedo-Pablo Morán, Universidad-Grupo 64, Ensidesa-Oviedo 93 y Siero-Grupo Covadonga.

En Primera División mandan Antonio Rico y Valdesva, ambos con los tres encuentros ganados. La próxima jornada se enfrentarán de esta manera: Valdesva-Ateneo Obrero, San Juan Bautista-Mieres, Al Paso-Antonio Rico y Ciudad Naranco-Candás.

Pablo Sánchez, Érik Lemos, Sergio Pérez y Lucas Queipo, campeones sub 16 con el Ies de Candás. / QUIQUE64

En Segunda División, con veintitrés conjuntos en competición, están como colíderes el Gradense y El Frontón, ambos con tres victorias. En la próxima ronda se medirán entre ellos. Todos los encuentros darán comienzo a las cuatro y media de la tarde del sábado.