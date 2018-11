AJEDREZ Enrique Álvarez se proclama campeón de Asturias Enrique Álvarez, pentacampeón de Asturias. / QUIQUE64 Lunes, 19 noviembre 2018, 20:22

Enrique Álvarez derrotó a Samuel Castelao en última ronda del Campeonato de Asturias en Primera División y se proclamó campeón de Asturias absoluto, título que consigue por quinta vez. Javier Agüera se impuso a Juan Villemur, quien, a pesar de esta derrota, realizó un torneo notable, y se adjudicó la plata, mientras que Juan Ramón Rodríguez completó el podio.

La clasificación definitiva quedó así: 1º. MF Enrique Álvarez, con 7 puntos; 2º. MF Javier Agüera, con 6,5 puntos; 3º. Juan Ramón Rodríguez, con 5,5 puntos; 4º-6º. Juan Villemur, Manuel Cuevas y Berna Blázquez, con 5; 7º-11º. MF David Roiz, Samuel Castelao, Pelayo Quirós, Saúl Pérez e Iván Torre, con 5; 12º-16º. Daniel Centrón, Andrés Presa, Diego Vergara, Javier Llaneza y Fernando García, con 4,5 puntos, hasta completar la treintena de participantes.

En Segunda División se proclamó campeón Iyán González Guedes y ascenderá a la máxima categoría junto a Jesús Álvarez Solís, Antonio Alba, José Antonio Caramazana y Abel Carbajal.

En Tercera División se impuso Samuel José García. Ascenderá a Segunda División junto a Miguel Ángel Redondo, Luis Lorenzo, Javier Díaz, Óscar Poblet, Miguel Ángel Armas, Aitor Siscar, Miguel Ángel Crespo, Rubén Rodríguez y Sara Roces.

En Cuarta División ganó Pelayo Fernández, quien ganó todas las partidas y subirá a Tercera División junto a Nicolás Pedreira, Eduardo Cueva, Lionel Sierra, Roberto Vioque, Jesús González, Mario Suárez, Jorge Santos, Fernando Fernández, Joaquín Sánchez, Concepción Acebal, César Loredo, José Cueva, Antonio Lucas y Víctor Asensio.

Javier Agüera, medalla de plata. / QUIQUE64

Mundial de jóvenes

El Campeonato del Mundo para sub 8, sub 10 y sub 12, que se disputó en Santiago de Compostela, fue una excelente experiencia para los cinco asturianos participantes. Diego Vergara fue el mejor de los nuestros y también de los españoles en el torneo destinado a los sub 12. Empató a puntos, siete de los once posibles, con el almeriense Ciro Revaliente. Vergara comenzó en el puesto 22 del ránking y finalizó el 37, lo que le costó más de un centenar de puntos de Elo, pero le habrá servido para madurar. Ganó un indio de apellido Gukesh que es un fenómeno. Con once años se acerca a los 2.500 puntos y ya tiene una norma de gran maestro. Verlo jugar da envidia.

Iván Patón y Aitor Siscar mejoraron tímidamente su orden de fuerza inicial y firmaron cuatro puntos y medio, el primero, y cuatro, el segundo, para clasificar en los puestos 158 y 164, respectivamente.

En la prueba sub 10 tomó parte Lucas Antuña y logró seis puntos de los once posibles para finalizar en el puesto 89. Por último, Edén Álvarez, en el torneo femenino sub 10, terminó con dos puntos y medio.

Por último, en el torneo social del Ateneo Obrero se registraron las victorias de Jesús Menéndez, Adrián Vázquez y Santiago Menéndez frente a Mario Larrea, Rubén Almirante y Ángel Resch, respectivamente. Adrián Menéndez y Adrián Vázquez mandan en la clasificación con tres puntos y medio. En la quinta ronda se medirán de este modo: Adrián Vázquez (3,5)-(3,0) Mario Larrea, Jesús Menéndez (3,5)-(3,0) Santiago Menéndez y Rubén Almirante (2,5)-(2,5) José Ramón Alonso.

Juan Ramón Rodríguez, medalla de bronce. / QUIQUE64

El gijonés Juan Villemur. / QUIQUE64

El moscón Manuel Cuevas. / QUIQUE64