Guedes, Castro, Pedreira, Sierra y Ordiz se proclaman nuevos campeones de Asturias

ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 17 de febrero 2021

El regional de jóvenes, en la modalidad de ajedrez rápido, se disputó vía telemática. Los duelos, ocho, tuvieron un ritmo de diez minutos y tres segundos de añadido. Se celebró un único torneo con todos los inscritos (111) y luego se confeccionaron las clasificaciones en función de los cinco grupos de edad. El gran vencedor de la prueba fue el maestro avilesino Iyán Guedes, jugador del Vetusta, que se impuso en todas las partidas. Muy destacable fue la actuación de Lionel Sierra, del Ensidesa, que fue segundo, aunque aún es sub 12; de Nicolás Martín, del Vetusta, que fue tercero y también es sub 12, y de Roque Ordiz, del Ciudad Naranco, que quedó cuarto, empatado en la tercera plaza, aunque aún es sub 10.

Los clubes que inscribieron a más jugadores fueron el Ciudad Naranco, que aportó veintiséis; el Antonio Rico, que aportó dieciocho; el Vetusta, que inscribió a quince; el Siero, que participó con trece; y el Ensidesa y el Grupo 64, con diez cada uno. En el capítulo de galardones, los clubes cuyos alumnos lograron más distinciones fueron el Vetusta, con cinco medallas; el Grupo 64 y el Antonio Rico, que consiguieron tres metales; el Ciudad Naranco, que firmó dos, y el Ensidesa y el Siero, que lograron una.

En categoría sub 10, el vencedor fue Roque Ordiz, del Ciudad Naranco, cuarto de la general. El podio lo conformaron Iván de Martín, del mismo club, y Álvaro Biempica, del Grupo 64. En el grupo sub 12 el triunfo se lo adjudicó Lionel Sierra, del Ensidesa, segundo de la general. Nicolás Martín y Javier González, ambos del Vetusta, formaron el cajón. El campeón entre los chicos sub 14 fue Nicolás Pedreira, del Vetusta. Tras él quedaron Iván Patón y David Junquera, ambos del Grupo 64. En la prueba destinada a los sub 16, el ganador fue Eduardo Castro, del Antonio Rico. Omar Fernández, también del Antonio Rico, fue segundo y Héctor Álvarez, del Siero, tercero. Por último, en el grupo de sub 18, el vencedor fue Iyán Guedes, del Vetusta. Los otros metales fueron para Adán Álvarez, del Antonio Rico, y para Gonzalo Alonso, del Vetusta.