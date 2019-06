AJEDREZ Iyán Guedes gana el circuito Avilés Activa El avilesino Iyán Guedes. / QUIQUE64 Luis Marcos vence en el torneo Sataranji ENRIQUE IGLESIAS Miércoles, 12 junio 2019, 09:50

Finalizó la décima tercera edición del circuito Avilés Activa, una prueba que aglutinó siete torneos que se disputaron a la distancia de cinco partidas con un ritmo de diez minutos más tres segundos de añadido por cada movimiento realizado. Iyán Guedes se impuso en la séptima y última prueba de la serie tras ganar todas las partidas. La clasificación quedó de la siguiente manera: 1º. Iyán Guedes, con cinco puntos de los cinco posibles; 2º-3º. Saúl Pérez y Marién Bagüés, con cuatro puntos; 4º-7º. Lionel Sierra, Marcos Caso, Francisco Gutiérrez y Darío Bagüés, con tres puntos y medio, hasta completar los veintitrés participantes.

En la clasificación general de los siete torneos disputados el mejor fue Iyán Guedes, que logró la victoria en los cuatro últimos litigios. Los otros tres los triunfos fueron para Saúl Pérez, Lionel Sierra y Manuel Cuevas. La tabla de puntuaciones acumuladas en las siete citas quedó del siguiente modo: 1º. Iyán Guedes, con 24,5 puntos; 2º. Saúl Pérez, con 20,5 puntos; 3º. Lionel Sierra, con 19,5 puntos; 4ª.

Iyán Guedes, Lionel Sierra y Marién Bagüés. / ENSIDESA

Marién Bagüés, con 17 puntos; 5º. Darío Bagüés, con 16,5 puntos; 6º. Nicolás Martín, con 15 puntos; 7º-9º. José Antonio Lloveras, Francisco Gutiérrez y Miguel Ángel Lanza, con 14 puntos; y, 10º. Carlos Pérez, con 13 puntos, hasta totalizar los treinta y nueve ajedrecistas que tomaron parte en los siete torneos de la competición. Destacaron especialmente las actuaciones de Lionel Sierra, que se llevó el premio al mejor jugador en categoría sub 18, aunque aún es sub 10, y de Marién Bagüés, que fue la mejor ajedrecista en categoría sub 12.

Torneo Sataranji

Luis Marcos Pinto ganó la segunda edición del torneo solidario Sataranji que organiza el Club Ciudad Naranco conjuntamente con la ONG Matumaini, que significa 'esperanza' en lengua suajili, y cuyo principal objetivo es lograr fondos para colaborar con la Ong Mwema Street Children de Tanzania, que pretende mejorar la vida de los jóvenes en este país del continente africano. Los más de dos mil euros recaudados en esta cita ajedrecística ayudarán a mejorar esta noble iniciativa.

La clasificación final quedó de la manera que sigue: 1º. Luis Marcos Pinto, con 6,5 puntos; 2º. Pelayo Quirós, con 6 puntos; 3º-6º. Javier Reno, Berna Blázquez, Alberto Cuevas y Lionel Sierra, con 5,5 puntos; 7º-15º. Aitor Alonso, Sergio Arias, Fermín Jordi, Pablo Rivas, Saúl Pérez, Óscar Poblet, Pablo Rodríguez, Jordi Fernández y Pelayo Fernández, con cinco puntos, hasta completar los setenta participantes en la prueba. Hay que destacar la actuación del joven Lionel Sierra, actual campeón de Asturias sub 10, que dentro de dos semanas jugará el Campeonato de España de la categoría, quien se batió con acierto frente a los mejores.

Por último, hay que reseñar que está en marcha el primer torneo social del Casino de La Felguera, que ha reunido a ocho jugadores y se juega con un ritmo de treinta minutos y treinta segundos de añadido por movimiento efectuado. Tras la disputa de las cuatro primeras jornadas, de las siete programadas, lidera Tomás Martín, quien ha vencido en los cuatro primeros encuentros. Con un punto menos, es segundo Miguel Ángel Redondo. La siguiente ronda, que será la quinta de la serie, se disputará el próximo domingo, a partir de las seis de la tarde.