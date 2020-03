AJEDREZ Otro triunfo de Nepómniachtchi le hace más líder Kíril Alexeenko, triste protagonista de la jornada de ayer. / REUTERS El ruso aventaja en un punto al francés Vachier-Lagrave en el Torneo de Candidatos ENRIQUE IGLESIAS Martes, 24 marzo 2020, 11:25

La sexta ronda del Torneo de Candidatos al Campeonato del Mundo de Ajedrez, que se disputa en la localidad rusa de Ekaterimburgo, sirvió para que Ian Nepómniachtchi se convierta en un líder más solvente aún, pues el gran maestro ruso volvió a ganar mientras que sus rivales directos no lograron hacerlo.

Ian Nepómniachtchi le planteó a Liren Ding una Apertura Española y encontró una pequeña grieta en el planteamiento de su rival que le sirvió para hacerle sufrir lo que no está escrito. El chino estuvo mucho tiempo al borde del precipicio y el ruso aprovechó la segunda oportunidad que tuvo para sentenciar favorablemente el litigio. Esta victoria le sirve para escaparse en la clasificación y aumentar a un punto su ventaja sobre Vachier-Lagrave. Liren Ding, por su parte, sumó otra derrota y queda, salvo milagro, sin opciones al triunfo.

Hao Wang preparó una novedad para luchar frente a la habitual Defensa Grünfeld de Maxim Vachier-Lagrave y encontró una variante que hizo que el francés tuviera que lidiar con una posición inferior y compleja, en la que estaba obligado a efectuar jugadas únicas para no perder. El chino logró una ventaja notable, pero no jugó preciso y no acertó a explotar sus opciones en el final, en el que estaba bastante superior.

Alexánder Gríschuk le planteó a Fabiano Caruana su habitual Apertura Española. El norteamericano le opuso una variante del Arcángel en la que demostró una excelente preparación. El ruso se apuró muchísimo de tiempo, como es habitual en él, y llegó a una situación muy compleja con sólo cuatro minutos para efectuar doce movimientos, a pesar de lo cual encontró la manera de neutralizar la ventaja de su rival, que demostró, una vez más, está lejos de su mejor forma.

Kíril Alexeenko prefirió los senderos de la Apertura Italiana para enfrentarse a Anish Giri. Un error, en mi opinión, porque el holandés es un ajedrecista fortísimo en posiciones estáticas y sufre bastante en los esquemas incisivos, en los que el cálculo concreto es vital. Esto lo aprovechó Giri para ganar paulatinamente espacio y mejorar sus piezas, como a él le gusta, hasta lograr mejor posición en el final, con un peón de ventaja. La situación era de tablas si el defensor encuentra las respuestas correctas, pero, tras una extenuante lucha de más de siete horas, el joven gran maestro ruso se equivocó y se vio obligado a abandonar, asumiendo una muy dolorosa derrota. Como decía mi adorado Savielly Grigórievich Tartakóver, el error está ahí, escondido en el tablero, esperando que lo encuentres. Alexeenko lo encontró ayer.

Nepómniachtchi lidera la clasificación, con cuatro puntos y medio de los seis posibles, lo que supone una eficacia enorme, y aventaja a Vachier-Lagrave, segundo de la tabla, en un punto entero. Aunque aún queda mucha tela que cortar, el gran maestro ruso se convierte en el principal favorito a convertirse en el candidato que se enfrentará a Magnus Carlsen en el próximo Campeonato del Mundo, que está previsto para el próximo otoño en Dubái. Quizá sea «Nepo» el que mejor conozca al noruego, pues fue uno de sus analistas en el pasado mundial.

Fabiano Caruana empezó este torneo como principal favorito al triunfo. Ostenta el mejor ránking de los ocho pretendientes y suele dar muestra de una excelente preparación. Además, firmó una gran victoria en el fortísimo torneo Tata Steel Masters, que se celebró el pasado mes de enero en la localidad holandesa de Wijk Aan Zee, en el que superó en dos puntos al mismísimo Magnus Carlsen. Ahora bien, en lo que llevamos de torneo su repertorio con negras evidencia graves problemas, en especial las dos «eslavas» que planteó frente a Liren Ding, que perdió, y Anish Giri, que empató, pero en la que estuvo claramente perdido, Si el norteamericano quiere recuperar opciones a ganar este torneo, que es el único camino que otorga la posibilidad de sentarse frente a Carlsen con el título en juego, deberá derrotar el miércoles a Hao Wang.

Hoy será día de descanso y la séptima ronda, que cerrará esta primera vuelta, se celebrará mañana, miércoles, a partir de las doce de la mañana. Los enfrentamientos serán estos: Caruana-Wang, Ding-Alexeenko, Giri-Gríschuk y un crucial duelo entre los dos primeros clasificados en el que Vachier-Lagrave conducirá el primer color frente a Nepómniachtchi.

CLASIFICACIÓN IAN NEPÓMNIACHTCHI RUSIA 4,5 MAXIM VACHIER-LAGRAVE FRANCIA 3,5 FABIANO CARUANA EEUU 3,0 ALEXÁNDER GRÍSCHUK RUSIA 3,0 HAO WANG CHINA 3,0 ANISH GIRI PAISES BAJOS 3,0 KÍRIL ALEXEENKO RUSIA 2,0 LIREN DING CHINA 2,0

RONDA SEXTA LUNES DÍA 23 RESULTADO ALEXÁNDER GRÍSCHUK FABIANO CARUANA 0,5-0,5 KÍRIL ALEXEENKO ANISH GIRI 0-1 IAN NEPÓMNIACHTCHI LIREN DING 1-0 HAO WANG MAXIM VACHIER-LAGRAVE 0,5-0,5

RONDA QUINTA DOMINGO DÍA 22 RESULTADO ANISH GIRI FABIANO CARUANA 0,5-0,5 ALEXÁNDER GRÍSCHUK LIREN DING 0,5-0,5 KÍRIL ALEXEENKO MAXIM VACHIER-LAGRAVE 0,5-0,5 IAN NEPÓMNIACHTCHI HAO WANG 1-0

RONDA CUARTA SÁBADO DÍA 21 RESULTADO FABIANO CARUANA IAN NEPÓMNIACHTCHI 0,5-0,5 HAO WANG KÍRIL ALEXEENKO 0,5-0,5 MAXIM VACHIER-LAGRAVE ALEXÁNDER GRÍSCHUK 0,5-0,5 LIREN DING ANISH GIRI 0,5-0,5

RONDA TERCERA JUEVES DÍA 19 RESULTADO LIREN DING FABIANO CARUANA 1-0 ANISH GIRI MAXIM VACHIER-LAGRAVE 0,5-0,5 ALEXÁNDER GRÍSCHUK HAO WANG 0,5-0,5 KÍRIL ALEXEENKO IAN NEPÓMNIACHTCHI 0,5-0,5

RONDA SEGUNDA MIÉRCOLES DÍA 18 RESULTADO FABIANO CARUANA KÍRIL ALEXEENKO 1-0 IAN NEPÓMNIACHTCHI ALEXÁNDER GRÍSCHUK 0,5-0,5 HAO WANG ANISH GIRI 0,5-0,5 MAXIM VACHIER-LAGRAVE LIREN DING 1-0