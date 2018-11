AJEDREZ Otra victoria de Enrique Álvarez lo acerca al título Enrique Álvarez frente a Pelayo Quirós. / QUIQUE64 ENRIQUE IGLESIAS Lunes, 12 noviembre 2018, 16:34

En la séptima ronda del Campeonato de Asturias individual en Primera División arrojó otra victoria de Enrique Álvarez, en esta ocasión frente a Pelayo Quirós, que lo mantiene al mando de la tabla y lo acerca al quinto título regional. Javier Agüera venció a Daniel Centrón y está a medio punto del líder.

Sendos triunfos consiguieron Juan Villemur, Samuel Castelao, Manuel Cuevas, Juan Ramón Rodríguez y Berna Blázquez ante David Roiz, Marcelino Vega, Saúl Pérez, José Antonio García y Andrés Presa, respectivamente, lo que deja la clasificación así: 1º. MF Enrique Álvarez, con 6 puntos; 2º. MF Javier Agüera, con 5,5 puntos; 3º. Juan Villemur, con 5 puntos; 4º-6º. Manuel Cuevas, Samuel Castelao y Juan Ramón Rodríguez, con 4,5 puntos; 7º-11º. MF David Roiz, Daniel Centrón, Pelayo Quirós, Andrés Presa y Berna Blázquez, con 4 puntos.

El sábado se jugará la última jornada, que presentará, en las primeras mesas, estos encuentros: Samuel Castelao-Enrique Álvarez, Juan Villemur-Javier Agüera, David Roiz-Manuel Cuevas, Juan Ramón Rodríguez-Andrés Presa, Daniel Centrón-Berna Blázquez y Pelayo Quirós-Diego Vergara. En Segunda División lidera Antonio Alba, con seis puntos, seguido por Iyán Guedes y Jesús Álvarez, a medio punto, y por José Manuel Menéndez, Francisco Prieto y José Antonio Caramazana, a un punto.

La octava ronda servirá para decidir las cinco plazas de ascenso y serán claves los duelos Iyán Guedes-Antonio Alba, José Menéndez-Jesús Álvarez y Francisco Prieto-José Caramazana. En Tercera División manda Samuel García, que mantiene el liderato con seis puntos y medio de los siete posibles.

Las partidas más destacadas para la última justa, en la que se disputarán diez plazas de ascenso, serán: Samuel García-Luis Lorenzo, Sara Roces-Miguel Redondo, Juan González-Rubén Rodríguez, Juan Goellas-Javier Díaz, Miguel Crespo-Aitor Siscar y Óscar Poblet-Fernando Morán. Por último, en Cuarta División sigue pletórico Pelayo Fernández, que logró su séptima victoria en otras tantas partidas. Los duelos principales serán: Pelayo Fernández-Roberto Vioque, Nicolás Pedreira-Antonio Lucas y Mario Suárez-Eduardo Cueva. Ascenderán a Tercera División quince jugadores. La última jornada del campeonato se disputará el sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, en los salones del Marieva Palace.

Alberto Oria frente a Sara Olivares. / QUIQUE64

Mundial de jóvenes

Continúa la disputa del Campeonato del Mundo para sub 8, sub 10 y sub 12 en Santiago de Compostela. La prueba se juega a la distancia de once rondas y ninguno de los cinco asturianos que participan ha tenido una buena actuación hasta el momento, lo cual no es extrañar porque en la localidad gallega están los mejores del mundo. Los tres torneos finalizarán mañana.

Por otra parte, está en marcha el torneo social del Ateneo Obrero en el que participan dieciocho jugadores. Tras tres rondas lidera Mario Larrea, que logró tres victorias, seguido, a medio punto, por Adrián Vázquez, Jesús Menéndez y Rubén Almirante. La cuarta ronda presenta los duelos Jesús Menéndez-Mario Larrea, Rubén Almirante-Adrián Vázquez, Santiago Menéndez-Ángel Resch y José Ramón Alonso-Javier Sotelo. Por último, en el torneo mensual del Club El Frontón se impuso Eduardo Castro. La segunda plaza fue para José Antonio García y completó el podio José López.

Miguel Ángel Armas frente a Samuel García. / . QUIQUE64

Omar Fernández frente a Ángel Menéndez Rubiera. / QUIQUE64