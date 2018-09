Anquela: «El resultado no refleja lo visto en el campo, solo ha faltado acierto» Anquela (de pie), durante el Alcorcón - Real Oviedo. / Dani Sanches El técnico del Real Oviedo, tras las encuentro en Santo Domingo, se muestra satisfecho con el trabajo de la plantilla EFE Domingo, 30 septiembre 2018, 15:24

Juan Antonio Anquela ha lamentado la derrota del Real Oviedo frente al Alcorcón y ha declarado que «el resultado no refleja lo visto» sobre el césped, porque a su equipo «solo le faltó acierto». Dos goles de Albert Dorca y Juan Muñoz dieron la victoria al Alcorcón en Santo Domingo, en el séptimo partido del campeonato liguero.

«Estoy muy contento en líneas generales de lo hecho. El equipo tuvo personalidad, entidad y merecimos más de lo que dice el marcador. El resultado no refleja lo visto sobre el césped y creo que el equipo no va por mal camino», dijo Anquela. «Ha faltado acierto. Nos han sobrado diez minutos en los que no hemos sabido sufrir, nada mas. En líneas generales no puedo ponerle ningún pero. Hemos trabajado, hemos creado ocasiones, pero no las hemos metido. Hasta el último segundo hemos peleado pero no acertamos. No hemos hecho un mal partido para nada», confesó.

Anquela lamentó el segundo gol del Alcorcón, obra de Juan Muñoz de falta directa. «El segundo gol suyo es falta y tarjeta para ellos y sin embargo se la lleva el nuestro», comentó.

«El árbitro no tiene culpa de nada. Son jugadas individuales. Hace su trabajo y a veces acierta y otras se equivoca», dijo Anquela, que también opinó sobre el gol anulado a Joselu en los minutos finales. «Marcamos un gol que lo anularos. Lo que no sé es si ha salido o no la pelota», concluyó.

