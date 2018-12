DEPORTES, un año en diez TEMAS

2

La cantera vuelve a rescatar al Sporting

Jony Rodríguez y José Alberto apagaron los dos incendios de un año para olvidar. No habían pasado dos semanas del nuevo año cuando la mejor noticia posible para el sportinguismo se hizo realidad: Jony regresaba a casa. El pasado 12 de enero, el club hizo oficial la inminente incorporación de un futbolista que generó la ilusión que no había creado el primer proyecto de Miguel Torrecilla al frente de la parcela deportiva rojiblanca. Paco Herrera dejó su sitio en el banquillo a un inexperto Rubén Baraja, que vio en Gijón una oportunidad inmejorable para agrandar su currículo como entrenador profesional. El cambio surtió efecto, ya que el vallisoletano cortó una dinámica pésima de resultados, pero la llegada de Jony Rodríguez fue la clave de una remontada en la clasificación que hizo soñar a la ciudad con el ascenso a Primera División. El segundo proyecto de Miguel Torrecilla con el Sporting duró poco más de tres meses. Los que tardó la directiva en cesar a Rubén Baraja de su puesto. El técnico, junto a la dirección deportiva, creó un nuevo equipo en el que los delanteros no llegaron hasta los últimos días del mercado. El nuevo vestuario se caracteriza por disponer de varios futbolistas internacionales y además, contar con el fichaje más caro en la historia del Sporting. En medio de noviembre, el Sporting destituyó a Rubén Baraja.