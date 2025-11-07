El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alba García, en una imagen de archivo en el estadio de atletismo Yago Lamela de Avilés. Marieta

La atleta Alba García gana el premio especial Tiempo de Deporte en Avilés

El jurado también reconoce las trayectorias de José Andrés Blanco, Isabel Cortavitarte, Francisco Blanco y Fernando Fernández

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

El jurado de los Premios Tiempo de Deporte de Avilés 2025 ha decidido distinguir en su categoría de premio especial la trayectoria de la atleta ... avilesina Alba García. Sus méritos son de sobra conocidos por el mundo del deporte y la sociedad avilesina en general, ya que la actividad de Alba ha trascendido de la competición para ser un ejemplo de superación personal y de compromiso en la ayuda a los demás a través de la práctica del deporte.

