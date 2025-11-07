La atleta Alba García gana el premio especial Tiempo de Deporte en Avilés

El jurado de los Premios Tiempo de Deporte de Avilés 2025 ha decidido distinguir en su categoría de premio especial la trayectoria de la atleta ... avilesina Alba García. Sus méritos son de sobra conocidos por el mundo del deporte y la sociedad avilesina en general, ya que la actividad de Alba ha trascendido de la competición para ser un ejemplo de superación personal y de compromiso en la ayuda a los demás a través de la práctica del deporte.

La atleta avilesina comenzó practicando tenis para pasar a los 12 años de edad al atletismo en la Asociación Atlética Avilesina, para después pasar por clubes como la Universidad de Oviedo, el Bikila o el Club Atletismo Occidente.

Además de la práctica del atletismo, Alba García ha fomentado como atleta la participación de la mujer en la actividad física como método para una mejora física y saludable a través del deporte, haciendo que varias decenas de mujeres se junten en el Parque de Ferrera los domingos. Allí, sin más requisitos que el interés de hacer deporte, tienen a su servicio una programación de mejora de la capacidad física impulsada por Alba. Este proyecto de mujer y deporte cada día gana más adeptas a través de Yes We Run.

Galardonados Premio Especial: Alba García Fernández (atletismo).

Trayectorias deportivas: José Andrés Blanco (deporte adaptado), Isabel Cortavitarte Mediavilla (judo), Francisco José Blanco Sánchez (escalada) y Fernando Fernández Núñez.

Deporte base: Ana Sáez García (natación artística) y Club Óscar Fernández (judo).

Menciones especiales: Grupo Cicloturista San Agustín, Judo Club Avilés, Llaranes Club de Fútbol, Real Avilés Industrial, La Curtidora, Navarro Club de Fútbol, Club Valoe, Jorge Lorenzo, Abel Serdio, Nerea Teixeira, Nico de las Heras, María Schlegel, y los fotoperiodistas Ricardo Solís y Marieta Álvarez.

En el plano competitivo, Alba García ha participado en varios campeonatos de Europa y del Mundo de cross júnior entre 2000 y 2008, tanto individualmente como por equipos. También disputó el Campeonato del Mundo Absoluto de cross en 2011.

En cuanto a pruebas nacionales, la avilesina se proclamó varias veces campeona y subcampeona entre 1999 y 2009. Todos estos logros se dieron desde la categoría cadete hasta la sénior, tanto en la modalidad de cross como en la de 3.000 y 5.000 metros lisos, al aire libre y en pista cubierta. Destacan el campeonato de España de cross universitario de 2008 y 2009, o el tercer puesto en el Campeonato de España de Cross por clubes de 2009.

La gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo viernes, día 14 de noviembre, también reconoce las trayectorias deportivas de José Andrés Blanco, Isabel Cortavitarte, Francisco José Blanco y Fernando Fernández Núñez.

José Andrés Blanco, madrileño de cuna y avilesino de adopción, ha sido un ejemplo de superación tras sufrir un accidente de parapente en Llanes. Desde entonces ha conseguido infinidad de logros deportivos como ciclista, entre los que destacan dos medallas de plata y bronce y un diploma paralímpico en Sidney 2000. También protagonizó intentos de alcanzar las tres cumbres más altas del planeta, además de destacar como dirigente deportivo su cargo de presidente del Cosa Nuesa desde su fundación en 2002.

Isabel Cortavitarte es destacó en el mundo del judo y la lucha sambo, además de ser monitora y entrenadora de ambas disciplinas y de natación. Consiguió triunfos destacados, entre ellos diez campeonatos de España y medallas de plata y bronce en Europeos. También fue campeona del mundo de lucha sambo en 1983, 1984 y 1985, disciplina en la que suma dos Europeos, una Copa Intercontinental y un oro en los Juegos del Mundo.

Francisco José Blanco Suárez fue impulsor de la escalada deportiva en Asturias en la gran década de los 80. Aficionado a la roca desde los 16 años, creó más de 150 vías de escalada sólo en Asturias y es amante de los desafíos en la roca y de desafiar los límites de este deporte, incluso fuera de nuestras fronteras. Su gran pasión la llevó al mundo de los negocios, ya que también fue un pionero en la equipación de rocódromos.

Fernando Fernández Núñez cierra la lista de premiados a la trayectoria después de casi cuatro décadas como director deportivo de la Fundación Deportiva Municipal.

Menciones especiales

Además, recibirán menciones especiales por su 25 aniversario el Grupo Cicloturista San Agustín, Judo Club Avilés y el Llaranes, y por sus ascensos, el Real Avilés Industrial, La Curtidora, el Navarro y el Valoe. Comparten la distinción Jorge Lorenzo, técnico ayudante de la selección nacional de baloncesto, Yumey González, seleccionadora España de longboard, Abel Serdio, por su participación en el Mundial de balonmano, María Schlegel internacional en el Mundial de voleibol, Nerea Teixeira, número uno del ranking nacional absoluto y octava del ranking mundial de kata cadete de kárate, Nicolás de las Heras, campeón y nuevo récord del mundo de las 24 horas en máster 60, y los fotoperiodistas Ricardo Solís y Marieta Álvarez, por ser parte de la historia gráfica del deporte avilesino durante más de 25 años.

