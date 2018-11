Alberto Suárez y Susana Celorio se lucen en el Villa Los participantes toman la salida en la prueba. / ARNALDO GARCÍA Se adjudicaron el triunfo en el cross popular que cumplió cuatro décadas y que superó el millar de participantes CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 26 noviembre 2018, 01:37

Alberto Suárez (Maratón Oviedo) y Susana Celorio (Bathco Team) se adjudicaron el triunfo en el Cross Popular Villa de Gijón, que ayer celebró una edición muy especial con motivo de la conmemoración de sus cuatro décadas en el calendario regional. Lo hizo por todo lo alto. Hasta la meteorología se puso de lado de la prueba, organizada por el Patronato Deportivo Municipal y el Club Atlético Gijonés-Fumeru, para que fuese un rotundo éxito y se convirtiese en la gran fiesta del deporte popular en la ciudad.

Sus responsables lograron su objetivo y la carrera volvió a ser un referente deportivo de la ciudad en la mañana de ayer, en la que cientos y cientos de aficionados se echaron a la calle para presenciar la prueba que como ya dicen muchos: «La corrimos de pequeños y ahora también los hacemos de mayores».

Los más jóvenes fueron los encargados de abrir el programa de la matinal atlética en el Complejo Deportivo de Las Metas, donde cerca de cuatrocientos corredores tomaron la salida en las distintas carreras.

India Nolet y Unai Álvarez fueron los mejores en minibejamines. Adriana Valdés e Illán Garmón no quisieron ser menos y para ellos fueron las victorias en sub 10. Hugo González y Lucía García tampoco se fueron de vacío y para ellos fueron los premios por vencer en la categoría sub 12. Aitana García e Ibrahim también inscribieron sus nombres en el historial del Cross Popular Villa de Gijón al ganar en las pruebas sub 14.

Daniel Estébez y Mariam Benkert fueron los más rápidos en sub 16. Pelayo García cerró la relación de ganadores, al imponerse en la carreras para los corredores sub 18.

No muy lejos de allí, en la avenida de El Molinón, los participantes en la prueba reina se aprestaban para tomar la salida y transitar por toda la ciudad. 11,5 kilómetros de un recorrido que les llevaría por buena parte de barrios gijoneses. Los más veteranos recordaban en la misma salida a Víctor Peláez, quien en 1978 organizó, con pocos medios y mucha ilusión, la primera edición de una prueba que se ha convertido en uno de los grandes clásicos del atletismo regional.

El campeón y subcampeón paralímpico de maratón, Alberto Suárez, que ya había dado muestras de estado de forma no hace mucho en los 10 Kilómetros de Gijón, partía como el hombre más fuerte en una prueba en la que el podio estaba muy abierto. El fondista del Maratón Oviedo jugó su bazas desde la salida imponiendo un exigente tren de carrera. No quería sorpresas «corriendo con gente joven, que van como un Fórmula 1», comentaba.

La estrategia de Suárez no tardó en dar resultado y al paso por el Ecuador de la prueba ya marcha en solitario hacia el triunfo. Cruzó la meta en Las Mestas en un tiempo de 36.03.

Más atrás, el grupista Juan Manuel Pezón tuvo como premio a su entrega la segunda plaza, al superar en el último tramo de la carrera al joven Alejandro Onís, que pagaba el esfuerzo inicial de querer seguir Suárez. Pezón cruzó la meta en segunda posición con un crono de 37.10. Siete segundos después lo hizo Alejandro Onís.

Un conservador Adrián Silva acabó cuarto (37.59), acompañado de un prometedor Ramón Varela, que finalizó quinto (38.00).

Superioridad

La prueba femenina tuvo como protagonista a Susana Celorio. La fondista del Bathco Team tomó la salida dispuesta a sacarse la espina de haber estado cerca del triunfo en varias ocasiones. Esta edición fue distinta y mandó en la carrera desde el mismo pistoletazo de salida, marcando diferencias importantes con el resto de sus competidoras.

Logró uno de sus triunfos más sonados en su trayectoria como atleta (40.35). Su superioridad se reflejó en la importante diferencia que tuvo al término de la carrera con sus rivales, que superó los cuatro minutos, tras decidirse el resto de los cajones en un cerrado esprint entre las que fuesen internacionales: las grupistas Elvira Longo (44.38) y Rocío Ríos (44.40).