El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Foto de familia con los distinguidos en la gala de la Federación Asturiana, que tuvo por escenario la Casa de Cultura de Avilés. Sergio Pérez

Asturias se viste de gala para distinguir a sus atletas

La Federación Asturiana recupera después de trece años las distinciones entre 1.600 federados en un acto celebrado en Avilés

C. Sánchez y A. Santos

Avilés

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:48

Comenta

En un acto cargado de simbolismo, la Federación Asturiana de Atletismo recuperó este miércoles, trece años después, la gala en la que se entregó ... un total de setenta premios a los mejores atletas de la temporada y a trayectorias y colaboraciones destacadas. El lugar elegido fue la Casa de Cultura de Avilés, ciudad del presidente de la territorial, Juan Manuel Riesgo, al igual que de buena parte de su equipo técnico y directivo. Ejercieron de anfitriones la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, acompañados por la directora general de Deportes del Principado, Manuela Fernández Ena, y diputados asturianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  7. 7 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  8. 8 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias se viste de gala para distinguir a sus atletas

Asturias se viste de gala para distinguir a sus atletas