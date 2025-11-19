Asturias se viste de gala para distinguir a sus atletas

En un acto cargado de simbolismo, la Federación Asturiana de Atletismo recuperó este miércoles, trece años después, la gala en la que se entregó ... un total de setenta premios a los mejores atletas de la temporada y a trayectorias y colaboraciones destacadas. El lugar elegido fue la Casa de Cultura de Avilés, ciudad del presidente de la territorial, Juan Manuel Riesgo, al igual que de buena parte de su equipo técnico y directivo. Ejercieron de anfitriones la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, acompañados por la directora general de Deportes del Principado, Manuela Fernández Ena, y diputados asturianos.

En esta convocatoria, enfocada principalmente a reconocer los éxitos del atletismo de base con las selecciones asturiana y española, destacaron igualmente los premios a los mejores deportistas en categorías masculina y femenina: Manu Bea y Lucía Juan. También hubo un reconocimiento a la vinculación al deporte en activo, que recayó en el entrenador Rubén Velasco Uribelarrea, 'Uribe', y a los mejores jueces (Ángel Fernández y Marcola Cantón) y clubes en 2025 (Gijón Atletismo, Ciudad de Lugones, Atlético Ocle, Deportivo Estadio, Atlética Nava, Náutico de Carreño, Oviedo Atletismo y Tineo Atletismo).

«Entendíamos que era importante tener otra vez, después de trece años, un día de reconocimiento de la trayectoria de los atletas», valoró a este periódico Juan Manuel Riesgo, presidente de la Federación Asturiana de Atletismo. El avilesino también destacó como principal novedad de cara al próximo año que «ningún atleta tendrá que pagar por ir con la Selección Asturiana. Era algo que se estableció hace años por la situación económica complicada de la Federación, pero que queríamos solucionar. Es un alivio para los padres ya que se había convertido en una reivindicación histórica».

Relacionado con eso y con vistas a la próxima temporada, Riesgo anunció que «estamos trabajando fuerte con el calendario de ruta, porque esas carreras están permitiendo conseguir más recursos para destinarlos a las competiciones». Otra de sus preocupaciones pasa por llevar a las alas de la región algunas carreras, con el objetivo de que no se concentren todas en el triángulo central. En este contexto puso la celebración este año del Cross de Panes y la previsión de que el 28 de febrero de 2026 se organice el Campeonato de Cross Escolar en Mieres. «Asturias es muy grande y todos los concejos tienen derecho a organizar carreras», argumentó el presidente de la territorial.