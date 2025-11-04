Avilés se hace 'major' en las calles de Nueva York

José Antonio Navarro, en el centro, con la medalla acreditativa de las seis 'majors', posa junto a Eduardo Sánchez y Jesús Iglesias, y a sus fieles animadoras.

El deporte popular tiene varios hitos señalados que impulsan a sus practicantes a marcarse grandes retos de superación. En el atletismo, si hay una prueba mítica para quienes desafían cada día a su rutina para calzarse una zapatillas y salir a correr, es la maratón. Es una prueba popular con muchos adeptos y se celebra por toda la geografía mundial. Pero hay seis a lo largo del planeta de máximo prestigio, cuya finalización se distingue con una medalla que sabe a oro.

Esa presea cuelga desde este pasado domingo en el cuello de un avilesino, José Antonio Navarro, que participó en la 54 edición de la Maratón de Nueva York junto a los corredores 'populares' de Los Chanwas Eduardo Sánchez y Jesús Iglesias, que completaron también una destacada actuación en su primera 'major'.

La carrera transcurrió por los cinco grandes distritos de la ciudad estadounidense, con la Gran Manzana como protagonista y testigo del hito personal de José Antonio Navarro, que logró tras cruzar la línea de meta su sexto 'Major', consiguiendo de esa forma la medalla que le acredita oficialmente como un 'Six Star Finisher'

Se trata de una distinción a la que se tiene derecho después de finalizar las maratones en ciudades emblemáticas del mundo como Londres, Chicago, Berlín, Boston, Tokio y el reseñado de Nueva York.

Sin duda, un motivo para inmortalizar en una fotografía con los protagonistas, Jesús Iglesias, Eduardo Sánchez y José Antonio Navarro, junto a sus fieles animadoras en las emblemáticas calles de Nueva York.

