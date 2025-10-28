Avilesinos al asalto de Nueva York

El atletismo siempre ha sido una seña de identidad en Avilés. A cualquier edad, en cualquier categoría, es un deporte que va con el ... adn de los avilesinos. Por eso se suceden los retos de superación y, en ese sentido, las maratones más prestigiosas del planeta están en el punto de mira de los atletas populares.

Por ejemplo, la Maratón de Nueva York, que se celebra este próximo domingo, día 2 de noviembre en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Cada año participan en la prueba más de 50.000 corredores, con más de dos millones de espectadores. Este año tendrá presencia avilesina en sus calles, ya que los corredores populares de Los Chanwas José Antonio Navarro, Eduardo Sánchez y Jesús Iglesias tomaran la salida en Staten Island, para pasar por Queens, Bronx, o Harlem hasta llegar a la meta en Central Park en pleno corazón de Manhattan.

Esta carrera está considerada como uno de los mayores eventos deportivos de la ciudad y suele atraer a más de 10.000 corredores extranjeros. Entre ellos, estos tres avilesinos, que recordarán siempre esta experiencia.

Mientras que para Eduardo y Jesús será su primer 'Major', aunque ya tienen experiencia en la distancia de 42,195 kilómetros, para Navarro será su último dentro de los seis más importantes del mundo: Berlín, Chicago, Londres, Boston y Tokio. Si todo va bien, podrá completarlo y convertirse oficialmente en un 'Six Star Finisher', donde podrá lucir con orgullo la medalla con las seis estrellas.