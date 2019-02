ATLETISMO Bakkali y Marta Casanova se coronan en El Asturcón Moha Bakkali y Marta Casanova. / PABLO LORENZANA Los fondistas del Universidad se hicieron con los títulos regionales de campo a través CÉSAR SÁNCHEZ Domingo, 3 febrero 2019, 01:01

Moha Bakkali y Marta Casanova (Universidad) se hicieron con los títulos del Campeonato de Asturias de campo a través, disputado ayer en las instalaciones de El Asturcón.

Hacía dos décadas que el cross regional no celebraba una competición en el recinto deportivo. Y lo hizo como antaño, con una prueba de extrema dureza y un trazado lleno de barro, que fue determinante en el desenlace de las carreras. Además, como en los últimos años, el Campeonato compartió escenario con la final de los Juegos Deportivos.

La grupista Laura Fernández se llevó el primer triunfo de la matinal al imponerse en sub 20. Paula Acevedo (Atlético Gijonés) hizo lo propio en sub 18. Alejandro Onís (Universidad) fue el más rápido en prueba sub 20. Y Pablo Rodríguez subió a lo más alto del podio en sub 18.

Las carreras absolutas cerraron el programa de la competición. Por primera vez en el regional, las categorías masculina y femenina tomaron la salida de forma conjunta. Moha Bakkali (Universidad) aspiraba a mantener su hegemonía y a acumular su tercer título consecutivo en el regional. La prueba prometía un duelo con Joussef Benket que debutaba esta campaña en un cross en Asturias. Sin embargo, no duró demasiado. Bakkali lanzó un ataque antes de llegar al ecuador de la prueba, con el que abandonó a sus rivales, y cubrió el resto de la competición en solitario. De esta manera, consiguió su objetivo de renovar el título. Martín Álvarez (Piloña) y Juanjo Somohano (Oriente) le acompañaron el podio.

La prueba femenina tuvo como protagonistas a Marta Casanova y María Suárez, que cubrieron la prueba juntas. Casanova fue la mejor en los último metros y se hizo con la victoria. Suárez fue segunda y la grupista Laura González, tercera.

Lucía Vergara y Sergio Sierra (Universidad) vencieron en sub 23.