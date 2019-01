Bakkali no permite sorpresas en Gijón La San Silvestre gijonesa pulverizó en 2018 todos sus récords de participación. / DAMIÁN ARIENZA Isabel Barreiro dio la sorpresa y se impuso en categoría femenina, en la que Beatriz Álvarez y Paula González completaron el podio El fondista verdinegro dominó la edición más multitudianaria de la San Silveste con 6.400 corredores CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Miércoles, 2 enero 2019, 00:09

Moha Bakkali (Universidad) e Isabel Barreiro (Atlético Gijonés) se hicieron ayer con el triunfo en la San Silvestre de Gijón, que pulverizó todos sus récords de participación y superó de largo los 6.400 participantes. Un registro con el que la prueba creada por el Club Vanguardia hace 49 años se mantiene como la carrera más multitudinaria de cuantas se celebran en Asturias, convirtiéndose en la gran fiesta del deporte popular en la región.

Los miles de participantes de la prueba volvieron a forma la 'mareona' que tomó as calles de Gijón, donde aficionados volvieron a agolparse para seguir la prueba y alentar a los corredores que transitaron por las calles mas céntricas de la ciudad. Entre los participantes, muchas caras conocidas de la sociedad gijonesa y de sus equipos deportivos. Aunque durante todo el año practiquen otras disciplinas, cada fin de año no dudan en sumarse a esta prueba, que no tiene límite conocido y que cada temporada marca un nuevo techo de participación.

Hasta una excelente meteorología se alió con la prueba organizada por el Gijón Atletismo y el Patronato Deportivo Municipal, en la que los minis y los discapacitados mantuvieron la tradición y abrieron una jornada atlética que prometía grandes momentos.

David González y Rosalía Fernández fueron los mejores en la categoría de discapacitados. India Nolet, hija del velocista internacional ovetense Pedro Pablo Nolet, se mantuvo invicta en Gijón y fue la más rápida en la carrera de minis, en la que David Dorado venció en categoría masculina. Marina García e Illán Garmón hicieron lo propio en sub 10. Lucía García y Sergio Morales, que repitió victoria, fueron los más destacados en sub 12. Daniel Estébanez y Mariam Benkert fueron los primeros en la clasificación de la prueba sub 14-sub 16.

Estas carreras fueron el mejor prólogo para la prueba 'reina' de categoría absoluta, con la que la atención de los aficionados se trasladó a a zona de El Molinón. Allí, cientos de participantes finalizaban su puesta a punto para comenzar el particular gran reto deportivo para finalizar el año, para el que muchos llevaban semanas preparándose.

Una salida trepidante

Moha Bakkali, ganador en 2017, era el favorito indiscutible para repetir victoria, solo que en esta ocasión se había puesto el listón mucho más alto y pretendía ganar después en la prueba ovetense. Pero sus rivales no estaban dispuestos a ponérselo fácil y la prueba prometía un ritmo trepidante desde el mismo pistoletazo de salida.

Raúl Bengoa (Oriente Atletismo), que había demostrado en las carreras previas que estaba en un gran estado de forma, tiró con fuerza de la prueba tras la salida, situándose por delante de todo sus competidores con algunos metros. Solo más atrás, Moha Bakkali saltaba del grupo dispuesto a neutralizarle, pero intentando gastar las menores fuerzas posibles con vistas a la carrera de la capital asturiana.

Bengoa no se lo puso nada fácil y y se exprimió al máximo en su convicción de luchar por el triunfo. No obstante, Bakkali logró su objetivo y, tras alcanzarle, le superó para cruzar la línea de meta en primera posición en medio de una gran ovación de los aficionados que se agolparon en la zona de llegada. De esa forma, el fondista verdinegro daba el primer paso para conseguir el doblete.

Bengoa cruzó la meta en segunda posición y Martín Acebes (Universidad), que se mostró muy sólido en los metros finales, subía una edición más al podio al concluir la carrera en tercera posición. Julio César Álvarez y Marcos Peón (Universidad) ocuparon las posiciones cuarta y quinta, respectivamente.

Más atrás, en esta edición el duelo entre Beatriz Álvarez (Universidad) y Paula González (Gijón Atletismo) no duró demasiado, ya que la verdinegra tiró con fuerza y pronto tomó el liderato. No obstante, la joven Isabel Barreiro era la que asumía el relevo de su compañera de entrenamiento en la lucha por el triunfo y seguía de cerca a Álvarez.

Barreiro hizo gala del carácter luchador que la caracteriza y no dio por perdida la carrera en ningún momento, esperando el momento para jugar sus bazas para conseguir el triunfo. Así lo hizo en el último kilómetro de la carrera, cuando lanzó un ataque que la llevó hasta la meta en primera posición para lograr una inesperada victoria.

Beatriz Álvarez finalizó segunda y Paula González tuvo que conformarse en esta ocasión con la tercera plaza. Susana Celorio (Bathco Team) concluyó en la cuarta plaza.