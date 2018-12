Beatriz Álvarez busca su octava victoria en la Carrera Popular de Nochebuena

La gijonesa Beatriz Álvarez tratará de mantenerse como la atleta que más ocasiones se ha impuesto en la Carrera Popular de Nochebuena y acumular esta mañana la que sería su octava victoria en la competición.

La carrera, que todo conocen como la del Papá Noel de chocolate, reunirá a cerca de 3.000 participantes, manteniendo así su alto nivel de participación.

El programa de la competición, organizada por el Club Estadio, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, se abrirá a las 11 horas con la prueba de categoría absoluta. En ella, los corredores tendrán que cubrir una distancia de cinco kilómetros, sobre el circuito denominado Óscar Muñiz, con el que se rinde recuerdo al técnico gijonés. Este trazado sitúa la salida en la avenida de Albert Einstein y la meta en el velódromo del Complejo Deportivo de Las Mestas.

Los más jóvenes tomarán el protagonismo al término de la prueba reina, con carreras que se celebrarán íntegramente en el Complejo Deportivo de Las Mestas. Estas pruebas están reservadas para las categorías minibenjamines, sub 10, sub 12 y sub 14, en masculino y femenino.