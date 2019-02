ATLETISMO Borja García regresa a la competición con triunfo La multitudinaria salida de la carrera, con Borja García (951) al frente de la competición. / ALEX PIÑA El ovetense y Marta Casanova dominaron con claridad los 10k Oviedo-Las Caldas, que contó con la participación de un millar de corredores CÉSAR SÁNCHEZ Lunes, 11 febrero 2019, 01:45

Borja García (Independiente) y Marta Casanova (Universidad de Oviedo) se adjudicaron el triunfo en la octava edición de los 10 Kilómetros Oviedo-Las Caldas Villa Termal, celebrada ayer y que lograron finalizar más de un millar de participantes.

La prueba organizada por el Club Maratón Oviedo, presidido por el palímpico Alberto Suárez, volvió a ser un éxito, a pesar de que los corredores tuvieron que hacer frente a la lluvia y el viento.

Para el ovetense esta carrera era la vuelta a la competición después un año, en el que, de nuevo, las lesiones no le dejaron tener la continuidad que él hubiese deseado. No obstante, volvió a ser el mismo de siempre y no dejó nada al azar, tirando con fuerza de la prueba desde el mismo pistoletazo de salida. No tardó en dejar atrás a sus rivales.

En solitario

Borja García cubrió buena parte de la carrera en solitario y cruzó la meta en un tiempo de 30.13. De esa forma se hizo con su segunda victoria en la competición, después de imponerse en esta carrera en 2017.

El ovetense Pelayo Menéndez concluyó la prueba en segunda posición (31.39) y el leonés Jorge Pérez (31.44) completó el podio.

Marta Casanova, por su parte, también impuso su ley en la prueba femenina, en la que venció con autoridad, con un tiempo de 34.30, tras liderar la carrera de principio a fin.

Itziar Méndez (Ribadesella), que aspiraba a conseguir su tercera victoria en Las Caldas, no pudo seguir en ningún momento la estela de la corredora verdinegra y se hizo con la segunda plaza (36.11). Lucía Vergara (Universidad) despachó una buena carrera y para ella fue la tercera plaza al término de la carrera (36.45).