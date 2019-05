ATLETISMO Buen papel en el Medio Maratón de Gijón Los corredores del Santa Olaya, antes de la salida de la prueba :: AJ. COM C. S. Martes, 7 mayo 2019, 00:10

Los representantes del Santa Olaya en el IX Medio Maratón de Gijón-Villa de Jovellanos, celebrado el pasado sábado, firmaron un meritorio papel. El equipo verde estuvo integrado por once socios que se entrenan a diario para tratar de mejorar su registro en pruebas como la organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón. La formación que asesora Gonzalo Villa derrochó ganas y entusiasmo en los más de 21 kilómetros de los que constó la carrera. Volvió a destacar la joven atleta Alba Vega, que confirmó su progresión de las últimas competiciones y logró hacerse con el segundo puesto en la categoría sub 23. José Antonio Viesca, vicepresidente de la entidad, dio ejemplo y no faltó a la cita. César Álvarez fue el primer corredor olayistas en finalizar la carrera.