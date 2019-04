«La carrera ha sido un éxito, ojalá se consolide en Gijón»

Fueron muchas las opiniones que aplaudieron la iniciativa de impulsar una carrera de estas características en Asturias y en concreto en Gijón. Aunar fuerzas y poner el colectivo por encima en una disciplina como el atletismo mereció el elogio general por parte de participantes y otros que han contribuido a la disputa de la misma.

Una de las personas más satisfechas por el resultado fue Jesús Martínez Salvador, orgulloso de que la ciudad haya acogido la primera edición de la Carrera de Empresas de Asturias. El concejal de Deportes destacó el carácter especial de la prueba y el buen trabajo realizado por la organización.

«Ha sido un éxito. Hacemos un balance muy positivo. Siempre intentamos que en cada carrera que se celebra en Gijón haya algo diferente y especial que la distinga de las demás. La Carrera de la Empresa de Asturias tiene un objetivo muy bueno como fomentar el deporte entre las empresas de Gijón y de Asturias», destacó el edil, que expresó el compromiso por parte del Consistorio en que la ciudad respire y viva el deporte, haciendo suyo la práctica de actividades físicas. «En estos últimos años, tanto desde Impulsa como desde el Ayuntamiento, estamos trabajando para que haya iniciativas como estas y que las empresas se involucren para que sus trabajadores hagan deporte», subrayó.

Más allá del resultado deportivo que, en este tipo de pruebas queda en un segundo plano, la mayoría comparten la opinión de que el objetivo es hacer y disfrutar del deporte. No obstante, el edil ve también una oportunidad para estrechar lazos con los compañeros de trabajo y conseguir «hacer equipo» tanto en la competición como en el día a día.

La buena aceptación que ha tenido la prueba no coge por sorpresa a Martínez Salvador, consciente de la implicación de la sociedad gijonesa. «En cada carrera que se hace alcanzamos cifras de participación altísimas. Las primeras ediciones siempre son duras y complicadas porque al final tienes que divulgar algo que no existía. Los segundos y terceros años sí que se nota el crecimiento. Haber tenido casi cincuenta empresas en esta primera edición me parece un éxito muy notable», destacó.

Esta carrera no será flor de un día. El Ayuntamiento es optimista y apuesta por dar continuidad al proyecto.

«A tenor de lo que he visto en esta primera edición y a tenor de lo que impulsaremos desde la parte pública, con Impulsa desde el programa Equilibria y con el Patronato Deportivo Municipal, y por supuesto también con EL COMERCIO, que cuenta con una acreditada experiencia en la organización de pruebas deportivas, como la Carrera EdP Nocturna, que en dos años tiene una de las participaciones más altas de la ciudad. Ojalá con la Carrera de las Empresas se consolide en Gijón suceda lo mismo», afirmó el edil de Foro.