ATLETISMO La Carrera de Nochebuena va hacia el récord de participantes José Carlos Sarasola, Miguel Acuña, Jesús Martínez, Lara Martínez, Eduardo Gago, Sheila Pascual, Pablo García y Manuel del Castillo, en la presentación de la XXXI Carrera de Nochebuena. / CAROLINA SANTOS Más de un millar de atletas ya se han inscrito en los primeros cinco días para una prueba en la que la organización ha previsto 3.300 dorsales CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 00:35

La Carrera de Nochebuena, la del Papá Noel de chocolate como muchos la conocen, celebrará su trigésima primera edición en tres semanas y, tras más de tres décadas en el calendario, cada año vuelve con más fuerza. Así lo refleja el hecho de que se haya superado ya el millar de inscritos en los cinco días que lleva abierta la inscripción.

La prueba, que organiza en el Club Estadio Gijón junto con el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, parece que no tiene límites conocidos y esta edición ha incrementado la inscripción en 300 plazas, con las que, de completarse, se establecería un nuevo récord de participación con 3.300 corredores (800 dorsales para las pruebas de menores y 2.500 para la de categoría absoluta).

Es más, Sheila Pascual, representante del Club Estadio Gijón, advertía ayer, durante la presentación de la prueba en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón, que «los corredores que quieran inscribirse en las pruebas para lo más jóvenes que no se lo piensen más ya que en los próximos días se completarán».

Un recorrido asequible

La carrera absoluta se disputará a partir de las once horas sobre una distancia de cinco kilómetros. Un recorrido que la organizadora calificó como «ideal para cualquier corredor; totalmente llano y muy asequible».

La Carrera de Nochebuena repite el mismo trazado de pasadas ediciones sobre el circuito denominado Óscar Muñiz, en recuerdo del pionero de los técnicos de atletismo en la ciudad. Los participantes tomarán la salida en la avenida de Albert Einstein y finalizarán la carrera en el velódromo de Las Mestas.

Las competiciones para menores se celebrarán después de la carrera reina, a partir de las 11.45 horas, en el mismo velódromo del recinto deportivo gijonés. Estarán reservadas para las categorías minibenjamín, que deben completar un recorrido compuesto por 250 metros, y los sub 10, que recorrerán una distancia de 450 metros. También disputarán la prueba en Las Mestas los competidores sub 12, que afrontarán un tramo 700 metros, y los sub 14, que para finalizar la prueba tendrán que completar 900 metros.