ATLETISMO Cinco podios en Los 10 Kilómetros del Grupo Los representantes del Santa Olaya en la carrera grupista. :: S. 0. C. S. Martes, 2 abril 2019, 00:30

Los corredores del Santa Olaya tuvieron un destacado papel en Los 10 Kilómetros del Grupo, prueba en la que lograron cinco podios. Claudino Ramos fue el más rápido en la categoría máster F, con un tiempo de 40.30. José Ramón Muñiz no quiso ser menos y también subió la podio para colgarse el bronce en máster E con una marca de 39.24. No menos representativa fue la actuación del club fabril en categoría femenina, en la que estuvieron en los cajones en tres ocasiones. Geli Merino concluyó segunda en máster E y acreditó un tiempo de 50.20. Ana Isabel García tampoco se fue de vacío de la prueba organizada por la polideportiva sociedad gijonesa, tras acabar tercera en máster C. Alba Vega cerró el medallero de los olayistas con el oro que logró al imponerse en sub 23 femenino con 41.36.