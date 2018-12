El circuito de La Acebera acoge el regional de cross corto

El Cross de Lugones, Memorial Héctor Fernández, acogerá, una temporada más, el Campeonato de Asturias de cross corto individual y por clubes.

La competición volverá a celebrarse en el circuito de La Acebera, en el que parece que esta temporada no habrá demasiado barro. Eso sí, mantendrá su tradicional exigencia con sus pronunciadas subidas.

La prueba superará el medio millar de corredores. Entre ellos estarán la mayoría de los más destacados fondistas de la región, que tratarán de hacerse con los títulos en juego.

La cita de carácter popular abrirá la competición a las 10.15 horas e izará el telón a un programa que constará de trece de pruebas, que también se disputarán en las categorías de sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 y absoluto, en masculino y femenino.

Moha Bakkali y David Ginzo, en categoría masculina, y Marta Casanova y Verónica Pérez, en femenino, parten como favoritos para la victoria individual. El Universidad tratará de revalidar el título por clubes.