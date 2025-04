La cita con los 3.000 Papá Noel

CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 12 de diciembre 2019, 00:18 | Actualizado 08:20h. Comenta Compartir

La Carrera de Nochebuena, la del Papá Noel de chocolate como muchos la conocen, celebrará este año su trigésimo primera edición. La Navidad está llena de tradiciones y una de la señaladas en el ámbito deportivo de la ciudad es la presentación de esta prueba, que en esta edición se realizó en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón. La prueba volverá a ser el gran referente en uno de los días más señalados del año, en el que los participantes lucirán durante la prueba un gorro de Papá Noel azul.

Las inscripciones para competición han arrancado con fuerza en una edición en la que la carrera, organizada por el Club Estadio Gijón y el Patronato Deportivo Municipal, aspira a repetir su techo de participación con 3.000 deportistas en la línea de salida -800 en las pruebas de los más jóvenes y 2.200 en la de categoría absoluta-.

Cada jornada están más cerca de conseguir esa cifra que sería histórica puesto que ya han superado el ecuador de la inscripción. Los más jóvenes son los más fieles a esta la cita pedestre para la que quedan menos de un centenar de dorsales. En la absoluta tampoco habrá que descuidarse mucho si se quiere optar a una plaza ya que se han inscrito cerca de un millar de dorsales para la competición. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 19 de diciembre o hasta que se agoten las plazas previstas.

Circuito asequible

La prueba absoluta se disputará a partir de las once horas sobre una distancia de cinco kilómetros. La Carrera de Nochebuena repite el mismo trazado de pasadas ediciones sobre el circuito denominado Óscar Muñiz, en recuerdo del pionero de los técnicos de atletismo en la ciudad, con un perfil totalmente llano y asequible para todos los participantes. Los corredores tomarán la salida en la avenida de Albert Einstein y finalizarán la carrera en el velódromo del Complejo Deportivo de Las Mestas.

Las competiciones para menores se celebrarán después de la prueba reina, a partir de las 11.45 horas, en el mismo velódromo del recinto deportivo gijonés. Estarán reservadas para las categorías de minis, que deberán completar un recorrido de un cuarto de kilómetro. Los sub 10 quedarán que cubrir una distancia de 450 metros. Y también disputarán la prueba en Las Mestas los competidores sub 12, que recorrerán 700 metros, y los sub 14, que para finalizar la prueba tendrán que completar 900 metros.