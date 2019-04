Compañerismo sobre el asfalto El momento de la multitudinaria salida de la Carrera de Empresas de Asturias, en el velódromo de Las Mestas. / ARNALDO GARCÍA Más de sesenta formaciones pelearon por el cetro regional oficioso en una prueba que contó con medio millar de participantes La Carrera de Empresas de Asturias celebró su primera edición con un éxito deportivo y de organización CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 8 abril 2019, 01:28

Más de sesenta equipos y unos quinientos participantes tomaron parte ayer en la Carrera de Empresas de Asturias, que fue un rotundo éxito y que se convierte desde ya en un referente atlético en la región.

El calendario de pruebas en Asturias está lleno de competiciones, pero ninguna como esta en la que se comparte con tanta intensidad los valores del compañerismo, el juego limpio y el trabajo en equipo. Eso hacía muy especial a la prueba organizada por el Patronato Deportivo Municipal y EL COMERCIO, y que contó con el patrocinio de Liberbank, El Corte Inglés, Gijón Impulsa, Nissan CYASA y FADE. Por ello, la respuesta de las empresas de la región fue masiva.

Hasta la buena meteorología se puso de lado de esta novedosa competición, que levantó una gran expectación y ya se ha convertido en el nuevo reto en el plano deportivo para las empresas de la región, que ya esperan repetir experiencia en la próxima edición.

Las Mestas registró una gran actividad desde primera hora de la mañana. Los corredores venían a la prueba dispuestos a dar lo mejor de sí mismos y a tratar de que las empresas a las que representaban sobre el asfalto estuviese lo más alto en la clasificación final en cada una de las categorías.

Lo primero era acreditarse y recoger el dorsal con el chip de control de participación. Así lo hicieron los participantes en el módulo cubierto de la pista de atletismo de Las Mestas. El sol lucía y los corredores no tardaron en comenzar a prepararse para la prueba. Un buen grupo se unió a Moha Bakkali, uno de los fondistas más destacados de la región y que sin ir más lejos el día anterior había sumado un nuevo triunfo en la prueba corta del trail Puerta de Muniellos.

Las Mestas para muchos deportistas es ya sinónimo de 'running' y ayer volvió a ser el centro neurálgico de la prueba, al acoger la salida y la llegada de la carrera. Un recinto que no tardó demasiado en llenarse con el colorido de las camisetas con emblemas de las empresas participantes. Casi todas inmortalizaron el momento y no dejaron pasar la ocasión de hacerse la foto de familia. La ocasión lo merecía, no en vano es un momento para recordar en el futuro.

Mientras, José Luis Capitán, la voz de las carreras asturianas, animaba por megafonía a los participantes y calentaba el ambiente con sus comentarios, que invitaban a disfrutar de una prueba que ha nacido con vocación de convertirse en una de las 'grandes' del calendario regional y seguir creciendo en próximas ediciones en las que espera consolidarse y crecer en el calendario pedestre.

A las diez y media, con puntualidad británica y con la expectación en todo lo alto entre los participantes , por fin, llegó el momento que todos esperan con el sonido del pistoletazo de salida. Comenzaba el desafío de la empresas asturianas sobre el asfalto gijonés que, en esa ocasión, zancada a zancada, trataban de hacerse con el cetro regional oficioso.

Dueños de las calles

Los participantes no tardaron en adueñarse de las calles. Jesús Revuelta, carretera de Villaviciosa, paseo del Doctor Fleming, hasta llegar a las inmediaciones de la playa de San Lorenzo y transitar por Rufo Rendueles, para regresaron de nuevo al velódromo de Las Mestas. La Carrera de Empresas de Asturias tomaba el protagonismo en la ciudad durante unos minutos.

Enedino García, quien fuese uno de los mejores fondistas asturianos, y que en esta ocasión lucía la elástica de Forum Sport de Avilés, se le había visto muy activo en el prólogo de la carrera y se convertía en uno de los hombres a seguir. Y no falló. Para él fue el título oficioso de ganador de la prueba. Pero ayer tocaba trabajar en equipo y puntuar para la empresa. Así lo hizo junto a su compañero Mario Martínez, que lo secundó en la meta y con el que llevaban al triunfo en la categoría por parejas a Forum Sport. Severino Méndez y Luis García, de Liberbank, habían avisado antes de la salida que darían la batalla por el triunfo. Así lo hicieron, cediendo la victoria a sus rivales únicamente en los últimos metros de la carrera. El equipo de Caja Rural de Asturias, con Enrique Fernández y Pelayo Pozo, no tardaron en cruzar la meta y completaron el podio.

Ya se habían decidido los puestos de honor por parejas y el de equipos no tardó mucho en tener dueño. La formación de EdP, que acudió con una sólida formación integrada por Alejandro Menéndez Cobo, Ángel Álvarez y Lorena Fanjul, bronce en maratón en el último mundial máster, se coronaba como la mejor escuadra de la competición. Rompían todos los pronósticos y se hacía con el triunfo en la categoría de equipos mixtos. El Sabadell no estuvo lejos en esta categoría con Diego Ángulo, Laura Díaz y Víctor Muñiz y fue segundo.

Los responsables de muchas de las empresas participantes seguían con impaciencia la entrada de los corredores en meta. Faltaban muchos cajones por asignar en los podios de las distintas categorías. Una de esas entidades fue el BBVA que hizo doblete y se adjudicó el triunfo por equipos en categoría masculina y femenina con José González, Noel Bobes y Enrique Leiras, y Vanessa García, Cristina Fole y Vanessa Iglesias, respectivamente.

El triunfo en parejas mixtas fue para Forum Sport, con Matilde Martínez y Enrique Pérez, y en categoría femenina para el Instituto Fernández-Vega, con Vanessa Fernández y María Rueda.

Estos fueron algunos de los más destacados, pero el resto de corredores no tardaron demasiado en cruzar la meta, poniendo de manifiesto el buen estado de forma deportiva de las empresas asturianas.

Tras la carrera, los participantes siguieron compartiendo las jornada deportiva en el Village instalado en las inmediaciones de la meta. Los ganadores, lo menos, mostraron su satisfacción al recibir los premios, pero no estaban menos contentos el resto de participantes por haber participado en la Carrera de Empresas de Asturias. Todos destacaron el buen hacer del equipo del Patronato Deportivo Municipal que lidera Guillermo Villanueva, que entre bambalinas, es uno de los artífices del éxito organizativo de esta competición que, a buen seguro, volverá el próximo año con atractivas novedades para los participantes.