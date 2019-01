«No contaba con conseguir el triunfo», afirma Isabel Barreiro «La San Silvestre de Gijón es una gran prueba. La gente anima y eso nos motiva mucho a los corredores», señala Bakkali C. S. GIJÓN. Miércoles, 2 enero 2019, 00:04

Moha Bakkali lograba su objetivo de repetir victoria en la San Silvestre de Gijón, que fue «una carrera muy rápida». «Más de lo que yo esperaba», apuntó.

El corredor verdinegro confesó que «me lo han puesto muy difícil». «Trataba de guardar fuerzas para la prueba de Oviedo y allí lo daré todo», apostilló.

Bakkali se subía aun vehículo poco después rumbo a Oviedo, donde le esperaba su segundo desafío. No obstante, tuvo tiempo para hacer hincapié en que «la San Silvestre de Gijón es una gran prueba. La gente apoya muchísimo y eso nos motiva mucho a los corredores. Disfruto mucho corriendo en Gijón».

Por su parte, Isabel Barreiro, tras haber logrado la victoria en categorías menores, por fin consiguió subir a los más alto del podio de la prueba gijonesa: «No contaba con conseguir el triunfo, puesto que Beatriz estaba muy fuerte».

«Tenía que arriesgar»

La corredora del Atlético Gijonés admitió que «sabía que tenía que arriesgar y salí con ella». «A l falta de un kilómetro me vi fuerte y tiré y pude aguantar hasta el final», expuso.

Isabel Barreiro había llegado el día anterior de una concentración de la Federación Española de Atletismo y aunque se encontró algo cansada de los últimos días que «fueron algo ajetreados, entre entrenamiento y viajes» expresó que luego en la prueba se encontró «muy bien y pude conseguir el triunfo».

La internacional gijonesa también destacó el papel que juegan los aficionados en la carrera, en la que «siempre hay mucha gente». «Es una gozada correr en Gijón, donde los aficionados se vuelcan con este deporte. Es muy bonito sentir el calor de los espectadores», aseguró.

«Uno de los objetivos que me marco cada temporada es conseguir la victoria en la San Silvestre, pero que no había conseguido hasta este año y es muy bonito. En Asturias hay atletas muy buenas y es muy difícil, pero por fin lo he conseguido», concluyó.