ATLETISMO

El Cross Villa de Gijón cambia de fecha y pasa a celebrarse el próximo mes de abril

La concentración de pruebas en la última parte del año ha motivado que se le busque una nueva ubicación en el calendario

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Primero la Media Maratón de Gijón pasaba a celebrarse en el mes de octubre y ahora es el Cross Popular Villa de Gijón el ... que tendrá una nueva ubicación en el calendario. La competición pasará a disputarse el próximo 26 de abril, realizándose así un rediseño de la programación del calendario de pruebas pedestres en la ciudad.

