El Cross Villa de Gijón cambia de fecha y pasa a celebrarse el próximo mes de abril

Primero la Media Maratón de Gijón pasaba a celebrarse en el mes de octubre y ahora es el Cross Popular Villa de Gijón el ... que tendrá una nueva ubicación en el calendario. La competición pasará a disputarse el próximo 26 de abril, realizándose así un rediseño de la programación del calendario de pruebas pedestres en la ciudad.

La razón esgrimida desde el Patronato Deportivo es la concentración de pruebas en los últimos meses del año. No hay que olvidarse que todavía faltan por celebrarse dos de los grandes platos fuertes del atletismo popular: el Cross de Nochebuena y la San Silvestre. Dos carreras que sacarán a la calle a nada a más de 10.000 participantes, una cifra muy importante que sitúa a Gijón como la gran ciudad del 'running' popular en la región.

Una prueba histórica

El Cross Villa de Gijón, organizado por el Patronato Deportivo Municipal y el Club Atlético Gijonés es una de las pruebas que forman del patrimonio del deporte de la ciudad. No en vano se trata de una de las carreras más antiguas del calendario local y regional. La mejor prueba es que el próximo mes de abril alcanzará su edición 46, siendo solo superada en número de ediciones disputadas por la San Silvestre de Gijón, que el próximo 31 de diciembre organizará su edición 56.

Fue creada en 1978 por el siempre recordado Víctor Peláez, inspirada en pruebas organizadas en la década de los 50, como la Vuelta a Gijón, la Vuelta a Ceares y la Vuelta a Cimadevilla, que en aquellos tiempos levantaban auténticas pasiones y en las que Rufino Carpena y el mismo Peláez fueron protagonistas. Fue, igualmente, una de las actividades pioneras en la difusión del movimiento del deporte popular en la ciudad, tratando de dar mayor visibilidad la actividad física con el transitar de los participantes por buena parte de los barrios de Gijón.

Durante muchos años los mejores fondistas locales y regionales la eligieron para comenzar la temporada. En su historial de ganadores aparecen atletas internacionales como Rocío Ríos, Bruno Toledo, Beatriz Álvarez y Paula González, entre otros.