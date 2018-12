La decana se prepara para la fiesta Manuel del Castillo, Miguel Acuña, Félix Jiménez, Ana Castaño, Jesús Suárez, Mario Suárez, César González, Jesús Martínez, Carmen Fernández, Eduardo Gafo, Diego Oliveira, Ramón Méndez y José Luis Vigil, en la presentación de la San Silvestre de Gijón. / CAROLINA SANTOS La San Silvestre de Gijón fue presentada en el Ayuntamiento y espera contar el próximo fin de año con más de 6.000 participantes CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:24

La San Silvestre de Gijón aspira, una vez más, a ser la de mayor participación de cuantas carreras se celebran en Asturias el último día del año. La prueba organizada por el Club Gijón Atletismo y el Patronato Deportivo Municipal espera superar los 6.000 participantes, en una edición muy especial que será el prólogo a las bodas de oro de la prueba, que el próximo año acumulará medio siglo en el calendario regional.

La organización ha previsto 6.300 dorsales -1.500 para las pruebas de los más jóvenes y 4.800 para la de categoría absoluta-. Eso sí, y aunque no es lo más deseable, habrá un buen número de corredores que se unirán a gran fiesta del deporte popular del último día del año y tomarán la salida sin dorsal, con lo que se incrementará el número de participantes.

La cuenta atrás para su celebración se puso en marcha ayer de forma simbólica con su presentación, que se realizó en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón.

La prueba tiene previstas 1.500 plazas para los menores y 4.800 para los absolutos Las inscripciones van a buen ritmo y ya se han asignado cerca de dos mil dorsales

El acto contó con la participación de Jesús Martínez, concejal de Deportes; Jesús Suárez, presidente del Club Gijón Atletismo; Carmen Fernández, de EDP, principal patrocinador de la carrera, y los representantes de un buen número de empresas que también apoyan a la competición, entre las que se encuentra EL COMERCIO.

La San Silvestre es para muchos gijoneses y asturianos la mejor manera de despedir el año de forma deportiva. La prueba, decana de cuantas se disputan en Asturias y la tercera en antigüedad de cuantas se celebran España, mantiene el exitoso formato de las últimas ediciones, cuando fue la preferida de los 'runners' de todo el Principado para cerrar el año.

Cinco pruebas

Las categorías menores serán las encargadas de abrir el programa de la competición, que constará de cinco pruebas, en las que se decidirán los triunfos en diez categorías diferentes.

Los minis y discapacitados serán los encargados de izar el telón a la competición a las 16 horas. Darán paso a la prueba de los sub 10 (16.15 horas) y a la de sub 12 (16.25 horas) y los sub 14 (16.35 horas).

La carrera de la categoría absoluta, auténtico plato fuerte de la San Silvestre, arrancará a las cinco de la tarde. Se disputará sobre una distancia de seis kilómetros y sobre el mismo trazado de las últimas ediciones, que se consolida y que se cambió en 2014 para hacer la prueba más fluida. Los corredores tomarán la salida en la avenida de El Molinón y finalizarán la carrera en el Muro, en las inmediaciones de la Antigua Pescadería. No faltará tampoco en esta edición la tradicional camiseta conmemorativa para todos los participantes.

Todas las personas que lo deseen podrán darse de alta en la prueba, desde hoy mismo y hasta el 28 de diciembre, a través de las webs deporte.gijon.es, gijonatletismo.com y championchipnorte.com. La recogida del dorsal podrá realizarse en el Centro Comercial Los Fresnos, el 30 de diciembre de 15 a 21.30 horas y el 31 de diciembre de 10 a 13 horas.

Las inscripciones van a buen rimo y ya son cerca de dos mil los corredores que se han dado de alta en la carrera.