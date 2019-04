«Después de no poder rendir a mi mejor nivel en Bilbao afronto motivado la Milla de Avilés» Esther Guerrero será duda hasta última hora. / LVA El favorito Mariano García aspira como mínimo a «hacer podio», mientras que Esther Guerrero será duda hasta última hora SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 19 abril 2019, 01:39

El espectacular cartel de la Milla de Avilés que tendrá lugar el domingo podría sufrir un cambio de última hora. La Federación Española se está mostrando reacia a que Esther Guerrero, que se presumía como favorita a la victoria en categoría femenina, abandone la concentración nacional que se está celebrando en Sierra Nevada. La atleta quiere estar en Avilés como sea y forzará la máquina hasta mañana sábado, pero, si la Federación acaba por no ceder, la Atlética Avilesina acudirá al mercado para conseguir otra atleta «de gran nivel».

Lo que está claro es que, con Esther o sin ella, el alto nivel de la prueba femenina está garantizado teniendo en cuenta la participación de Marta Pérez, Celia Antón, Marta García, Beatriz Álvarez y Marta Frechilla. En cualquier caso, la preferencia de la organización es Guerrero y desde la Atlética también se esperará hasta el final por ella.

En el apartado masculino sí está confirmada la participación de Mariano García, que llegará hoy a la ciudad y que mañana participará en un acto con los jóvenes atletas avilesinos en el estadio Yago Lamela a partir de las 18 horas. Mariano, cuarto en la final de 800 metros del Campeonato de Europa y una de las revelaciones del atletismo español, afronta la Milla de Avilés muy «motivado», con ganas de resarcirse después de no haber podido dar su mejor nivel en la Milla de Bilbao por enfermedad. «Me han hablado muy bien de la prueba y tengo muchas ganas de llegar a Avilés. Sé que habrá mucho nivel, así que no me considero favorito. Mi objetivo es el podio», asegura, pues «la distancia de la milla no es mi especialidad».

El murciano luchara por el primer puesto del podio con Francisco Sainz, Aitor de la Coba y Nassin Hassaous. La prueba masculina tendrá lugar a las 20.15 horas, después de la femenina, de las categorías inferiores de las pruebas populares, una de las principales novedades de la presente edición.