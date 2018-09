«Después del primer kilómetro me escapé» El atleta universitario considera que ha sido «una prueba muy positiva» en su objetivo de superar sus marcas del año pasadoMoha Bakkali Ganador en categoría masculina D. BUSTO GIJÓN. Domingo, 23 septiembre 2018, 02:11

Bakkali cumplió los pronósticos y consiguió la victoria sucediendo en el palmarés a Paco Pedrouso. El atleta nacido en Tánger, «muy feliz» por el triunfo, se prepara para superar sus marcas del pasado año.

-¿Qué le ha parecido la prueba?

-Es una pasada correr esta carrera. De noche, con este público tan genial, he disfrutado mucho y estoy muy contento por haberme llevado la victoria.

-¿Se ha hecho dura?

-Se ha hecho dura en el sentido de que había mucha humedad pero he ido de forma progresiva. He controlando mi ritmo y he acabado muy fuerte.

-No ha dado muchas opciones a sus rivales. ¿Cuándo decidió ir a por el triunfo?

-He salido el primer kilómetro con el grupo, pero al ver que iba muy bien opté por marcar distancias e irme para delante en solitario. Eso me ha permitido conseguir la victoria de forma bastante cómoda.

-Ha mostrado su fortaleza pese a estar todavía en el inicio de la temporada.

-Estoy en fase de preparación, con solo tres semanas de entrenamiento. Esto ha sido una prueba muy positiva. Estoy en buen estado de forma. El objetivo principal del invierno es el campo a través, donde intentaré superar lo conseguido el año pasado e intentar meterme entre los primeros a nivel nacional.