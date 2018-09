«Ha sido espectacular, un subidón con tanto público» Esther Álvarez Ganadora en categoría femeninaLa lenense, inmersa en la preparación para el Mundial de Toronto, se quitó «la espinita» de su rendimiento la semana previa D. BUSTO GIJÓN. Domingo, 23 septiembre 2018, 02:11

Esther Álvarez encontró con su triunfo en Gijón la forma perfecta de resarcise de lo que ella misma calificó como «un muy mal día» en el Mundial máster de media maratón en Málaga. La atleta lenense anima a todo el mundo a participar en esta prueba porque, según asegura, «ha sido una pasada».

-¿Cómo ha vivido la prueba?

-Ha sido espectacular, con una cantidad de público durante todo el recorrido que es un subidón. Mi objetivo era salir a ritmo, independientemente del puesto. Me he puesto sola en cabeza y he buscado un grupo hasta meta.

-¿Le ha tocado sufrir mucho?

-No. La hora, con estos días de calor, ha sido estupenda. Animo a todos a que participen porque ha sido una pasada.

-¿Qué retos tiene en mente ahora?

-Tenemos el Mundial en Toronto para el mes que viene. Va todo enfocado a ello. Me he quitado la espinita del fin de semana pasado que tuve muy mal día en el Mundial de media maratón. Tenía ganas de soltarlo todo y aproveché para venir a Gijón.

-¿Cómo ha gestado su triunfo?

La idea era correr a ritmo, independientemente del puesto. Me he visto sola, me decían que era la primera chica, busqué un grupo de chicos acordé con mi ritmo y hasta meta.