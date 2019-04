«No me esperaba ganar, pero se me dan bien las millas» Nassin para el crono a su entrada a meta. Nassin Hassaous hizo honor a su cartel de atleta espectacular y Marta Pérez agradeció «el apoyo del público» S. MENOR AVILÉS. Lunes, 22 abril 2019, 01:23

Los dos ganadores de la trigésimo segunda edición de la Milla Urbana de Avilés no podían estar más contentos al finalizar la prueba. La primera en cruzar la línea de meta fue Marta Pérez, que se impuso a sus rivales en un espectacular sprint final. «Vi por el escaparate de la última recta cómo estaban las demás y decidí tirar», reconocía nada más finalizar la vuelta de honor de agradecimiento a los presentes.

La soriana se quedó encantada con el apoyo de la gente, pues «en la última curva, en ese repecho que hay bastante duro, nos dieron mucha fuerza. Ha sido una prueba muy dura e igualada y estoy muy contenta. Sabía que tenía opciones de ganar, pero las rivales eran muy fuertes».

En el caso del canario Nassin Hassaous sólo él sabía si tenía opciones o no. El cartel de favorito cayó desde el principio en manos de uno de los atletas de moda del panorama nacional, Mariano García. Sin embargo, Nassin, sin levantar la voz, realizó una carrera espectacular para reventar todas las apuestas. «No me esperaba ganar, pero aunque sea fondista las millas se me dan muy bien y fui aguantando y guardándome un último cambio para el final», aseguraba al final de la carrera.

Siempre en el grupo de cabeza, el canario llegó con vida al final «y me lo jugué todo a una carta. Tiré todo lo que pude y me salió bien». De cara al futuro, tiene claro que «me gustaría volver».