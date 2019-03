Los fondistas asturianos se citan en la pista de Las Mestas El recinto gijonés acoge esta tarde el regional de 10.000 metros, que se disputa de forma conjunta con el de Castilla y León CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Sábado, 23 marzo 2019, 00:28

El complejo deportivo de Las Mestas acogerá esta tarde el regional de fondo, que se disputará de forma conjunta con el de la federación de Castilla y León.

El recinto gijonés será escenario de una competición en la que se citarán buena parte de los mejores especialistas de las dos comunidades autónomas con vistas a buscar registros de relevancia, en los que, sin duda alguna, la pista de Las Mestas tendrá un papel protagonista por sus buenas condiciones para las pruebas de esta características.

El gijonés Raúl Bengoa (Oriente Atletismo), que la pasada semana tuvo tan buena actuación en los 10 kilómetros de Laredo, se perfila como el máximo favorito para adjudicarse el triunfo en la prueba absoluta. Martín Álvarez también será otro de los atletas a seguir para luchar el podio.

Isabel Barreiro (Atlético Gijonés), por su parte, es una de las participantes más destacadas en la carrera femenina de 5.000 metros, en la que también tomarán parte corredoras como la burgalesa Lucía Campo (Playas de Castellón), la segoviana Lidia del Ser (Valladolid) y María Suárez (Universidad Estadio Gijón). El programa del campeonato lo completan pruebas de 5.000, para las categorías sub 20 y sub 23, y de 3.000 metros, paras las de sub 14 y sub 16.

De forma simultánea se disputará un control de lanzamientos, en el que los atletas asturianos comenzará a tomarle el pulso a la segunda parte de la temporada en las disciplinas de disco, martillo y jabalina.

Trail de Peñamayor

El Trail de Peñamayor abrirá el domingo la temporada de carrera de montaña de la primavera. La competición alcanza su sexta edición con la participación de 500 corredores que colgaron el 'no hay plazas' en la web de la carrera.

Los participantes de la prueba larga del Trail Peñamayor tomarán la salida a las nueve de la mañana. Tendrán que cubrir una distancia de 31,5 kilómetros y con 3.208 metros de desnivel acumulado. Media hora después tomarán la salida los participantes del speed trail, una prueba más rápida que esta diseñada para los participantes que se inician en esta especialidad. Se disputará sobre 12 kilómetros y 676 metros de desnivel acumulado.