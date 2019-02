ATLETISMO El Gijón Atletismo logra la plata en el nacional sub 16 Las integrantes del equipo sub 16 del Gijón Atletismo, en el podio del Campeonato de España de cross por clubes en Linares. / C. R. Mariam Benkert con su victoria lideró a la formación a lograr el subcampeonato. Sus compañeras, en sub 23, y el Universidad, en sénior, acabaron cuartas CÉSAR SÁNCHEZ Lunes, 25 febrero 2019, 02:15

Las deportistas del Gijón Atletismo se desplazaron a Linares dispuestas a destacar en el Campeonato de España de cross por clubes, que ayer se celebró en el parque deportivo La Garza, donde fueron las mejores de la representación regional, poniendo el acento asturiano al campeonato. El conjunto gijonés subió de nuevo al podio tras conseguir el subcampeonato en categoría sub 16 femenina, gracias al trabajo colectivo de sus componentes y, en especial, por la gran actuación de Mariam Benkert. Cruzó la línea en primera posición y logró sacarse la espina del pasado año, cuando se le escapó el triunfo individual en los últimos metros y concluyó segunda. Esta formación estuvo integrada prácticamente por las mismas corredores de la pasada convocatoria además de Benkert: Claudia Rendueles, Aora Calvo, Lucía Martínez, Sara Jonte y Llara Prieto.

Bronce para Youssef

La jornada había comenzaba con la prueba de categoría sub 23 en la que Youssef Benkert no quiso ser menos y en algunos momentos fue capaz de liderar la carrera, tirando con fuerza del grupo de corredores. También logró auparse a los cajones para recoger junto a sus compañeros del conjunto alicantino del Apol-Ana el trofeo de tercer clasificado en sub 23, prueba en la que finalizó en una meritoria séptima plaza.

El corredor de la Atlética Avilesina Pablo Rodríguez estuvo entre los más destacados de los fondistas que ayer participarán en el nacional. Se hizo con la quinta plaza en la prueba sub 16, en la que su formación acabó en la decimoquinta plaza.

Las pruebas absolutas cerraron el programa del campeonato. La carrera sénior femenina, celebrada de forma conjunta con la de categoría sub 23, fue una de las más multitudinarias de la matinal. El Gijón Atletismo aspiraba a lo mejor y eso suponía volver a subir a los cajones. Isabel Barreiro lideró el equipo de Las Mestas y no le importó medir fuerzas con lo más granado del fondo español. Salió en cabeza sin importarle demasiado los excelentes registros que atesoraban sus rivales. Había que lograr una nueva medalla. Sin embargo, más tarde, fue perdiendo contacto con la cabeza de la prueba y acabó cuarta en sub 23. Ana Junquera fue la segunda asturiana en la llegada en la posición decimonovena y Elsa Álvarez cruzó la meta tras ellas. No obstante, la actuación de la gijonesas no fue suficiente para hacerse con una de las medallas y, tras acariciar los metales, tuvieron que conformarse con la cuarta plaza.

El Universidad de Oviedo femenino también estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en sénior. Marta Casanova capitaneó la formación verdinegra que desde la primera vuelta al circuito estuvo situada en la cuarta posición. Acabó en la decimoctava. Beatriz Álvarez (23), María Díez (44) y María Suárez (57) completaron la relación de atletas que puntuaron para el Universidad que acabó en la cuarta posición.