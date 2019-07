«Es una gran iniciativa haber creado una carrera de carácter nocturno» Martín Fiz. / JORGE PETEIRO El fondista vitoriano afirma que «tiene un recorrido muy bonito y todos los participantes se lo pasarán muy bien» Martín Fiz Excampeón mundial y europeo de maratón C. S. GIJÓN. Jueves, 4 julio 2019, 00:23

Martín Fiz se ha convertido en un habitual de las grandes pruebas gijonesas. La EdP Carrera Nocturna Gijón 10 kilómetros no será una excepción y el próximo mes de septiembre tratará de estar en la salida.

-¿Qué supone para usted volver de nuevo a correr a Gijón?

-Es una ciudad de la que tengo grandes recuerdos. En ella comencé a destacar en categoría júnior y siempre me ha ido muy bien en las pruebas que he disputado en su pista o en sus calles. Es una ciudad en la que me siento muy cómodo y querido por la gente y por ello vuelvo cada vez que puedo.

-¿Qué opina de la EdP Carrera Nocturna Gijón 10 kilómetros?

-Es una gran iniciativa haber creado una carrera de carácter nocturno. En el calendario hay ya muchas pruebas y a los aficionados hay que darles facilidades para que se lo pasen bien, con nuevos alicientes como, en este caso, es organizar una carrera nocturna. Además, puede ser el punto de encuentro de los corredores para que después sigan compartiendo lo que ha sido la carrera tomando un refresco o en una cena.

-Además, llega en un buen momento de la temporada para los aficionados...

-En agosto la gente se entrena menos, entre otras cosas por las condiciones meteorológicas. Para los que se plantean preparase para algún medio maratón o maratón será un excelente test para valorar su condición física. Para otros, simplemente, será la mejor manera de comenzar la temporada y ver qué margen de mejora tendrán a lo largo de la campaña. A todos les vendrá bien en esa época.

-¿Qué le parece el recorrido?

-Hay pocas ciudad como Gijón para organizar carreras. El trazado de esta prueba es muy bonito y muy asequible al ser totalmente llano. Combina tramos al lado del río, con zonas urbanas, parques y el tramo final, en el paseo de la playa de San Lorenzo, que es un marco incomparable para que finalice cualquier carrera. Además, que la prueba se celebre a nivel del mar permitirá a los participantes correr más rápido y mejorar sus marcas.

-¿Qué le diría a los aficionados sobre esta carrera?

-Que es una prueba diferente, que no se lo piensen y se inscriban. Que seguro que se lo van a pasar muy bien. Es una prueba en la que todos pueden participar. Los que tienen una buena condición y los que se inician en el running y llevan varias semanas entrenándose. Es una distancia en la que todos pueden disfrutar de la carrera.