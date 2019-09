ATLETISMO El Grupo se apunta a la noche Los integrantes del club del corredor del Grupo inician una sesión preparatoria. / JUAN CARLOS TUERO El Club del Corredor se marca como objetivo para el comienzo de temporada la EdP Carrera Nocturna Gijón 10 Kilómetros C. SÁNCHEZ GIJÓN. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:17

El Grupo fue uno de los primeros que apostó por fomentar entre sus socios un club del corredor, un lugar de encuentro y asesoramiento para los aficionados al 'running'. Desde entonces, este grupo de deportistas no ha hecho más que crecer y consolidarse bajo la dirección de Luis Sánchez Freijo, popularmente conocido por 'Luilli'.

El Club del Corredor del Grupo comenzó la temporada el pasado miércoles y su próximo objetivo no está lejano: la III EdP Carrera Nocturna Gijón 10K, la prueba organizada por EL COMERCIO y el Patronato Deportivo Municipal, apadrinada por EdP y con el patrocinio del Corte Inglés, Coca-Cola, Mahou y Asturconsa.

Todos se muestran con ganas e ilusionados por afrontar esta nueva meta y recorrer las calles de la ciudad el próximo 21 de septiembre. «Es una carrera muy diferente e ideal para realizar en grupo», afirma Rafa Herrero, uno de los 'runners' de este grupo, que cuenta con una larga trayectoria en pruebas de larga distancia y que tiene previsto participar en la próxima edición del Maratón de Amsterdan.

Uno de los principales temas de conversación de los corredores grupistas tras el paréntesis veraniego es esta carrera porque «es una diferente y su recorrido es muy rápido». «Además, recorrer por las calles de Gijón por la noche siempre es especial», hace hincapié Herrero.

Es conocido que el 'running' crea lazos de amistad como pocos deportes. Este grupo de corredores forma una entrañable familia que disfruta con intensidad de la práctica deportiva. En ese sentido, Herrero alude al fin fiesta al término de la carrera en la Plaza Mayor, que es «una excelente idea». «Es el mejor lugar para seguir viviendo el ambiente de la prueba», añade

Ana Arenillas, por su parte, ha participado en todas las ediciones y ya está inscrita para la próxima: «Repito porque es una prueba que me encanta. Es muy original». La corredora gijonesa no deja pasar la ocasión para lanzar un mensaje a los indecisos: «Si te gusta correr, esta es una de las pruebas que no te debes perder. No te lo pienses e inscríbete».