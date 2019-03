El Grupo crea el Premio Rocío Ríos Antonio Corripio, durante su intervención en la presentación de la prueba, con Jesús Martínez y Mónica Oviedo. / CAROLINA SANTOS Lo recibirá la ganadora absoluta en la carrera de los 10 kilómetros, que se celebrará el próximo 31 de marzo CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 14 marzo 2019, 00:23

Los 10 Kilómetros del Grupo, que celebrarán su quinta edición el próximo 31 de marzo, espera alcanzar el millar de participantes. La prueba fue presentada ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón y vuelve, un año más, cargada de novedades. La principal será que por primera vez contará en su programa con una carrera para menores y otra para discapacitados. Eso sí, todas comenzarán en el velódromo del Complejo Deportivo de Las Mestas y finalizarán en la entrada principal de la polideportiva sociedad gijonesa.

La prueba reina será la encargada de abrir la matinal atlética (10.30 horas). La competición sigue dentro del calendario de la Territorial asturiana y, aunque se disputará sobre una distancia de 10 kilómetros perfectamente medidos, su trazado sufre alguna variación por las obras de la avenida de El Molinón, por lo que no contará con la homologación oficial y las marcas que registren los participantes no tendrán validez con vistas a ser reconocidas para inscribirse en otras carreras.

Los corredores de la prueba para menores tomarán la salida de forma conjunta poco después y se disputará sobre una distancia de 600 metros. La propuesta grupista la completan los participantes con diversidad funcional, que tendrán que cubrir un recorrido de 400 metros. Esta prueba estará reservada para los corredores de las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

Solidaria

La carrera mantiene su carácter solidario y en el momento de la inscripción los participantes podrán realizar una donación a la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias, que servirá para reforzar la financiación de los distintos programas que está desarrollando.

El Grupo y el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, organizadores de la prueba, han creado el Premio Rocío Ríos, en reconocimiento a su trayectoria deportiva. Lo recibirá la vencedora de la prueba absoluta. La olímpica gijonesa no faltará a la prueba y ya ha anunciado su presencia en la línea de salida.

Las inscripciones van a buen ritmo y ya son cerca de medio millar los corredores que se han dado de alta en los 10 Kilómetros del Grupo, por lo que la prueba está cada vez más cerca de cumplir sus expectativas de participación. Estarán abiertas hasta el próximo 27 de marzo o hasta que se cubran las 1.200 plazas previstas.

Todos los corredores recibirán una camiseta conmemorativa con la serigrafía del evento y avituallamiento líquido al término de la competición.