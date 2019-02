ATLETISMO Javier Cobián busca el gran salto en el nacional indoor Javier Cobián, ayer, durante el entrenamiento. / DANIEL MORA El gijonés parte como uno de los favoritos al podio este fin de semana en el Campeonato de España que se celebra en Antequera CÉSAR SÁNCHEZ Jueves, 14 febrero 2019, 00:14

El gijonés Javier Cobián irrumpió el pasado año en la élite del atletismo nacional proclamándose subcampeón de España de salto de longitud al aire libre. Retornaba a la senda del éxito en este deporte una década después de que las lesiones cortasen una prometedora trayectoria.

El deportista del Atlético Gijonés había vuelto para quedarse y sus rivales sabían que estaba dispuesto a dar la batalla por las primeras posiciones del ránking durante la temporada en pista cubierta. Sin embargo, algunos problemas físicos retrasaron su preparación y hasta el pasado fin de semana no debutó en la competición bajo techo.

Voló hasta los 7,69 metros, segunda mejor marca asturiana de todos los tiempos tras los míticos 8,56 de Yago Lamela que llevaron al avilesino al subcampeonato mundial de Maebashi. También era el cuarto mejor registro del año en España, que lo sitúa como una de los candidatos al podio en el nacional de este próximo fin de semana, que se disputará en la localidad malacitana de Antequera.

«Vengo de un invierno difícil por las lesiones, pero he conseguido tener continuidad en las últimas semanas y creo que puedo estar a tope en el nacional», afirma.

«Mi objetivo es hacer un buen concurso y mejorar mis registros. Si logro una medalla mejor», señala al tiempo que avisa de que la clave será enfocar cada salto «como una oportunidad nueva de mejorar. Si voy bien, no puedo dar por finalizado el trabajo y, si no es así, no debo frustrarme y apostar por llegar más lejos».

Las medallas se decidirán en pocos centímetros. No le gusta hacer previsiones aunque considera que para logra el título habrá que saltar «entorno y a los ocho metros» y destacó la presencia de Eusebio Cáceres que «seguro que estará cerca de esa marca y luchando por las medallas».

«No voy a renunciar a nada. No me pongo techo de marca. Lo importantes es estar al 100% y las marcas llegarán», hace hincapié.

Representación asturiana

Asturias estará representada en el nacional por dieciséis atletas. Entre ellos habrá un buen ramillete de atletas con opciones de estar en finales como Bárbara Camblor (400), Marta Frechilla (800), Javier Muñoz (400) e Inés Álvarez (peso).