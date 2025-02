Javier Cobián se lleva la plata en el nacional en pista cubierta

CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 22 de febrero 2021, 01:29 Comenta Compartir

El gijonés Javier Cobián se consolida cada vez más entre los mejores especialistas del salto de longitud del país, tras no haberse bajado del podio en los campeonatos de España en las últimas temporadas. Ayer volvió a hacerlo. Finalizó segundo en el nacional celebrado en las instalaciones madrileñas del complejo deportivo de Gallur.

El atleta del Universidad de Oviedo, en declaraciones a EL COMERCIO, ya había avisado de que sería un concurso muy igualado. Y no se equivocó. No obstante, Eusebio Cáceres dejó bien claro desde su primer intento que era el hombre a batir para colgarse el oro, como posteriormente demostró en un concurso en el que fue de menos a más en cada intento y en el que tras saltar en dos ocasiones 7,91, se llevó el título. El verdinegro comenzó bien el concurso con un salto de 7,53 metros, con los que se situó en segunda posición provisional. Pero la alegría le duró poco y, como se esperaba, Jean Marie Okutu (Barça) y Daniel Solís (Playas de Castellón) no tardaron en reaccionar y le superaron.

Un nulo en el segundo salto, precedió a su mejor intento de la matinal con 7,70 metros, con el que retomaba la iniciativa para luchar por la plata, ya que Cáceres se mostraba cada vez más fuera del alcance de sus rivales.

No obstante, con competidores como Okutu, que acumula hasta nada menos que once títulos de campeón de España, había que apurar hasta el último salto para intentar mejorar la marca. Así lo hizo y arriesgó en los siguientes intentos que saldó con dos nulos y un salto de 7,01, con el que cerró el campeonato.

Cobián había gestionado un buen concurso, que tuvo como premio la medalla de plata. Un subcampeonato, por otra parte, muy trabajado, como se refleja que Jean Marie Okutu y Daniel Solís finalizasen en las posiciones tercera y cuarta, con unos registros de 7,68 y 7,66 metros, respectivamente, o lo que es lo mismo, que del segundo al cuarto clasificado solo hubo cuatro centímetros de diferencia.

«Estoy my satisfecho del campeonato que he realizado», manifestaba Javier Cobián, que admitía que «el objetivo era tener buenas sensaciones, intentar mejorar en cada salto y que no me afectase la presión de los saltos de mis rivales». «Estoy muy contento y esta medalla me motiva para seguir trabajando», añadió.