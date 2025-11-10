Jesús Méndez, saltador asturiano de noventa años: «Algunos me dicen que estoy loco, pero me encuentro bien» A sus noventa años, Jesús Méndez se colgó la plata en salto de longitud en los Campeonatos de Europa Máster al lograr una marca de 2.06 metros

«No sé lo que me quedará, pero por ahora todavía aguantamos». Con un privilegiado sentido del humor atiende Jesús Méndez (Oviedo, 1935) la llamada de EL COMERCIO. A sus noventa años –«recién cumplidos», remarca–, acaba de proclamarse subcampeón europeo en salto de longitud en los Campeonatos de Europa Máster celebrados en Madeira entre el 8 y el 19 del pasado mes de octubre. Méndez logró completar los seis saltos con una mejor marca de 2.06 metros, solo superada en su categoría, la de veteranos de noventa años, por el alemán Siegfried, quien alcanzó los 2.76 metros.

«El movimiento de atletas veteranos es algo increíble, muchas veces no se le da la importancia que merece», lamenta Méndez. Más de 4.700 atletas desembarcaron este mes en la isla portuguesa para participar en el campeonato. Entre ellos ocho asturianos. Además del saltador ovetense, Luis Ramón Fernández 'Pirri' se colgó dos medallas (plata y bronce) en los relevos de 400 y 100 metros en la categoría de setenta años y la gijonesa Marta Díez quedó en tercera posición tanto en los 800 metros como en el relevo de 400 metros en la categoría de más de cuarenta años.

«¿La clave? Llegar a los noventa. Y poder saltar», bromea Méndez, quien presume de ser el medallista asturiano de mayor edad. «La longitud es una prueba muy lesiva, sobre todo para la gente mayor», reconoce el subcampeón europeo. De hecho, después de Madeira ha tenido una semana con algún que otro problema físico. «Tardé unos cuantos días en recuperarme de la espalda y del abductor. Los tenía un poco fastidiados, pero es normal, con mi edad, raro es que no tengas alguna gotera».

La historia de Méndez en el atletismo se inicia a finales de los años cuarenta. «Empecé a trabajar en Almacenes Botas, en la calle Uría, con doce años. Eran otros tiempos. Un día me puse malo y el médico que me atendió, que era un cachondo, me dijo que tenía que hacer deporte... Y empecé a correr». Así levantándose cada mañana a las siete de la mañana, y sacando tiempo antes de iniciar la jornada laboral, comenzó a dar sus primeros pasos. «Corría medio fondo y fondo al principio. Fui campeón de 400 metros vallas en Asturias pero porque no había especialistas. En verdad siempre fui un atleta regularcete, tirando a malo», se sincera.

Fue en la década de los setenta, con su desembarco en el atletismo máster, cuando comenzó una evolución que le ha llevado hasta lo de este mes. «Pasé del medio fondo a los 200 metros y luego ya, cuando hasta los 200 se me hacían largos me pasé al deporte de la aristocracia: el salto de longitud. Tres saltinos y pa' casa». Es en esta disciplina donde Méndez se ha proclamado, además de subcampeón europeo este mes, campeón nacional en todas las divisiones en las que ha competido.

En categoría de más de setenta, setenta y cinco, ochenta y ochenta y cinco. El próximo mes de marzo tendrá la posibilidad de proclamarse campeón nacional por primera vez en la categoría de más de noventa, en la que ya ha sido segundo a nivel continental.

La constancia, la clave

Méndez es un libro abierto de anécdotas y vivencias. «Hay japoneses por ahí de cien años que siguen corriendo pruebas de cien metros y demás. Tienen una genética privilegiada», observa. No anda muy lejos la suya, por la que resulta casi obligatorio preguntarle. «La clave es la constancia, no perder nunca el contacto, porque en estas edades si lo dejas... Lo pierdes todo, te atrofias. No es como si paras cuando eres joven», reflexiona.

Entre sus allegados hay opiniones de todos los gustos. «Los hay que me dicen que estoy loco y otros que vaya bien me conservo. Pero lo importante es que me encuentro bien con la edad que tengo. Y eso es lo primordial», sentencia.

