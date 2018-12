Juanjo Moradiellos repite victoria en Llanes El atleta cabraliego, ganador el domingo en Cangas, se impuso en una prueba con más de 770 participantes GLORIA POMARADA Lunes, 31 diciembre 2018, 18:49

El cabraliego Juanjo Moradiellos se coronó esta tarde en Llanes como el rey de las san silvestres del Oriente. Tras vencer el domingo en Cangas de Onís el atleta volvió a lanzarse a la carrera en la prueba llanisca, de 3,2 kilómetros por las calles del casco histórico.

La de este 2018 era una de las pruebas más abiertas en años, pues el cuatro veces campeón Fran Díaz Llera se descolgó del cartel por lesión. Le sustituye en el trono y bajando tres segundos su marca de 2017 Moradiellos, que paró el crono en 9'57». «Estoy muy contento de ganar en Llanes y de terminar el año haciendo lo que más me gusta, correr», destacó el cabraliego, que milita en las filas del CEA Tenerife, donde reside actualmente. Tras él cruzaron la meta Eduardo Llano, del Club Oriente Atletismo (COA) y con una marca de diez minutos exactos, y Víctor Álvarez, del Parquets Colombres y con un tiempo de 10'13».

En la categoría de femenino absoluto Merche Bueres, del COA, partía como favorita pero finalmente se impuso su compañera de equipo Melania Cillero. La atleta de Hontoria completó el recorrido en 12'07». «Hacía ocho años que no corría una San Silvestre, vengo de carreras de montaña y no estoy acostumbrada a estos circuitos tan rápidos. No esperaba ganar », indicó tras cruzar la meta. La plata fue para Bueres, con un tiempo de 12'39», y el bronce para Claudia Balmori, también del COA y con una marca de 13'12».

La San Silvestre llanisca, organizada por el COA en colaboración con el Ayuntamiento, reunió a más de 770 atletas, 420 de ellos en categoría absoluta. La cifra de inscritos, señalaron desde la organización, se mantiene en niveles similares a ediciones anteriores, si bien la participación aumentó respecto a 2017, cuando la lluvia mermó el número final de corredores.