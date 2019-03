Kemoy Campbell, el atleta al que los médicos dieron por muerto Kemoy Campbell Los médicos le aseguraron que su corazón se había parado después de desmayarse en la pista durante los Millrose Games de febrero en Nueva York EL COMERCIO Gijón Viernes, 22 marzo 2019, 10:51

Su desvanecimiento fue una de las imágenes más duras de la pista cubierta de este año. El jamaicano Kemoy Campbell colapsó en los Millrose Games de Nueva York mientras hacía de liebre en la carrera de los 3.000 metros.

El atleta, de 28 años, se desvaneció, tuvo que ser atendido por los servicios médicos y estuvo en coma inducido algunos días. Ahora admite que tuvo una parada cardíaca y que los médicos le dijeron después que básicamente había muerto. «No tengo ningún recuerdo de eso», aseguró Kemoy a la BBC. «Los médicos me dijeron que mi corazón se detuvo y básicamente me morí. Fue un momento aterrador para mí».

«Cuando me desperté era la mañana del lunes (dos días después de la carrera) estaba en el hospital», afirmó. «No sabía dónde estaba ni cómo llegué allí. Me dio miedo saber que me perdí casi dos días completos y no pude recordar lo que pasó», asegura.

Después de 17 días ingresado en el hospital, en el que se sometió a un procedimiento para implantarle un desfibrilador interno, los médicos todavía no han determinado las causas de la insuficiencia cardíaca que padeció.

Vídeo.

Su patrocinador le ha donado 50.000 dólares y su novia ha iniciado un crowdfunding para recaudar fondos y pagar la factura del hospital. Con respecto a su futuro, aseguró que «en mi mente está volver a la pista. Los médicos me dicen que debo tomarme un tiempo de descanso y luego hacer algunas pruebas, entonces tal vez pueda comenzar lentamente y volver a crecer. Si no puedo, este será el final de mi carrera».