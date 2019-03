ATLETISMO Los 10 Kilómetros del Grupo Covadonga más inclusivos La prueba, que superará el millar de inscritos, estrena en su quinta edición una carrera para menores y otra para discapacitados CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 01:49

Los 10 Kilómetros del Grupo han alcanzado sus expectativas y, finalmente, superarán el millar de participantes en su quinta edición, que se disputará mañana. El evento estará cargado de novedades, sobre todo en su programa de pruebas, ya que se amplía y desde esta temporada contará con una carrera para menores y otra para discapacitados. Su esencia permanece y todas las carreras comenzarán en el Complejo Deportivo de Las Mestas y finalizarán en la entrada principal del Grupo Covadonga.

La prueba grande izará el telón a una atractiva matinal atlética a las diez y media. La competición se mantiene en el calendario de la Federación de Atletismo del Principado, aunque esta edición no se disputará sobre su homologado debido a las obras que se desarrollan en la avenida de El Molinón. Eso sí, los técnicos grupistas han vuelto a diseñar el trazado sobre el que se desarrollará la prueba, que ha sido perfectamente medido, pero que no dará validez oficial a las marcas que se acrediten con vistas a ser reconocidas para inscribirse en otras carreras. La vencedora de la prueba absoluta recibirá el Premio Rocío Ríos, creado esta edición por el Grupo y el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, organizadores de la carrera, en reconocimiento a su laureada trayectoria deportiva, engalanada por el diploma olímpico en los Juegos de Atlanta 96.

Los participantes en la competición para menores tomarán la salida poco después de la prueba reina (10.35 horas). La carrera está reservada para los jóvenes de las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, que entrarán en acción de forma conjunta y disputarán la competición sobre una distancia de 600 metros. El programa grupista se cierra con la prueba para los participantes con diversidad funcional (10.40 horas), que tendrán que cubrir un recorrido de 400 metros.

La carrera mantiene su carácter solidario. En esta edición será en favor de la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias, con el propósito de contribuir a la financiación de los programas que tiene en marcha esta asociación.