Manu Guerreiro da el golpe final Multitudinaria salida de la competición, en la que participaron 1.170 atletas, en el anillo de Las Mestas. / TAREK HALABI El avilesino se impuso en Los 10 Kilómetros del Grupo, con victoria de la grupista Elvira Longo en la categoría femenina J. L. CALLEJA GIJÓN. Lunes, 1 abril 2019, 02:04

Manu Guerreiro (Avilés, 1983) se hizo ayer con la victoria en la quinta edición de Los 10 Kilómetros del Grupo y sucede de esta forma a Máximo Cordero, el vencedor del pasado año. La prueba contó con 1.170 corredores, lejos del récord de 1.700 de la que se celebró hace tres años.

En lo que se refiere a la categoría femenina, el triunfo correspondió a la veterana atleta grupista Elvira Longo, que releva así a Susana Celorio, la ganadora en 2018. La vencedora se llevó, como novedad, el Trofeo Rocío Ríos. La olímpica gijonesa se incorporó recientemente a la sección grupista en calidad de técnico para ayudar a los más jóvenes.

Lo más significativo de esta nueva edición de Los 10 Kilómetros del Grupo es que tuvo una acogida especial para las categorías de base, con 150 participantes, y también para los discapacitados (diversidad funcional), con veinte inscritos , que por primera vez se estrenaron en esta ya popular carrera local en la que se dan cita algunos de los mejores fondistas de la región.

El anillo de Las Mestas vivió un gran ambiente en el prólogo de la competición. Fue allí donde los corredores ultimaron su puesta a punto para transitar posteriormente por las calles gijonesas e intentar aprovechar el excelente trazado para mejorar sus registros personales.

El pistoletazo de salida de la prueba sonó en el recinto deportivo municipal a las diez y media con exquisita puntualidad y el multicolor pelotón de participantes comenzó a adueñarse de las calles de la ciudad. Los corredores de la prueba para menores, que afrontaron un recorrido de 600 metros, lo hicieron poco después, casi al mismo tiempo que los de diversidad funcional, que compitieron en las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

Los primeros kilómetros de la carrera se desarrollaron como se preveía. Es decir, con un numerosos grupo de corredores intentando tomar posiciones de cara al tramo final de la misma. En este sentido, nadie intentó romper la carrera ni dar la sorpresa al menos hasta el kilómetro cinco

Sin embargo, justo a mitad de la prueba fue cuando varios atletas intentaron dar el 'hachazo' para marcar las diferencias. Manu Guerreiro, Simón González, Óscar Buján, Jokin Muñoz, Pablo Alonso, Marino Fernández, Jorge Cosido e Iván Martínez fueron los primeros en abrir hueco.

Selección en el grupo

Los ochos corredores se fugaron de forma destacada con el propósito de ir perfilando posiciones de cara a la victoria final en la meta situada en la puerta principal de las instalaciones del Grupo. Se produjeron varios tirones, pero no fue hasta el kilómetro nueve cuando se produjo la verdadera selección de la carrera. En dicho momento, la rompieron definitivamente Manu Guerreiro, junto a Simón González y Óscar Buján, quienes, a la postre, fueron los que se jugaron el triunfo en esta quinta edición.

La vigilancia fue estrecha en el trío de cabeza, en el que se produjeron varios intentos con vistas a dar el golpe definitivo. Así las cosas, Guerreiro, cuando solo quedaban 200 metros, metió la directa y dejó clavados a González y Buján, que completaron el podio junto al atleta avilesino, que acreditó un tiempo de 32.57 minutos, mejorando los 33.13 minutos del año pasado de Máximo Cordero.

La grupista Elvira Longo, por su parte, entró en el puesto 73, con un crono de 39.22 minutos, y se hizo con la victoria en féminas. El segundo puesto fue para Laura González y el tercero para Susana González, ambas también del Grupo. Por su parte, Alejandro Cadenas fue el primero en las categorías para menores, seguido de Andrés Martínez y Claudia Treviño.