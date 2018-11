Maratón solidario de Héctor Moro por la lucemia

Héctor Moro vuelve a mostrar su incasable carácter en su batallar contra la leucemia. El próximo domingo lo hará en el Santa Olaya, donde correrá un maratón en su pista exterior con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras y, de esa forma, echar el telón a su iniciativa de 'Maratones por la leucemia', en la que realizó cuatro maratones en el últimos mes.

«El Santa Olaya ha sido siempre una entidad muy solidaria y cuando me lo propusieron no supe decir que no», comentaba el atleta y concejal de Pola de Laviana que se ha embarcado en un nuevo desafío.

Esta es una nueva singladura en su particular lucha contra esta enfermedad, aunque eso sí, en esta ocasión no tendrá la premisa de realizarlo por debajo de las tres horas, porque «la idea es que la gente se pase por allí a correr o caminar. Que participen de esta iniciativa y que al final del día haya merecido la pena el esfuerzo de todos para conseguir algo de dinero para respaldar la investigación contra esta enfermedad». Cabe destacar en este maratón solidario podrán participar también personas que no sean socios del club fabril ya que será una jornada de puertas abiertas.

Será fácil contribuir en esta iniciativa, ya que se colocará una hucha en las inmediaciones de la pista olayista donde podrán realizarse las donaciones. Al final de la prueba se realizará un recuento y los fondos conseguidos serán enviados a la Fundación Josep Carreras.

Héctor Moro no deja pasar la ocasión de animar a todos aquellas personas que el domingo quieran pasarse por el Santa Olaya para acompañarlo en el maratón solidario que beneficia a todos y «si no lo haces por tí, hazlo por los hijos de tus hijos», concluye el lavianés