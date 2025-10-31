La Media Maratón de Gijón repetirá fecha en octubre el año que viene

La última Media Maratón Gijón Villa de Jovellanos, fue una edición de récord. En lo deportivo, porque el ganador Shadrack Korir estableció una ... nueva mejor marca de la prueba. En el plano de la participación, se estableció también un nuevo techo de corredores con 2.500 deportistas inscritos.

Una de las claves en el rotundo éxito de la prueba organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y el Club Gijón Atletismo fue, sin duda, la nueva fecha en el calendario y pasar a celebrarse en octubre, una época del año en el que el programa de pruebas urbanas nacional está menos saturado y los deportistas están más frescos después del parón estival. Esta prueba les encaja mejor en su preparación. Por ello, los responsables de la carrera gijonesa no se lo han pensado dos veces y repetirán hueco en el calendario y la Media Maratón Gijón se disputará el 10 de octubre, adelantando, como este curso, la hora de la carrera a las cinco y media de la tarde.

Respaldo de los corredores

La decisión gijonesa de apostar por un nuevo hueco en el calendario contaba la pasada campaña con un apoyo masivo de los corredores. Tras abrirse las inscripciones, inicialmente, con 2.000 plazas, no tardaron en agotarse. Por ello, los organizadores ampliaron los dorsales hasta los 2.500.

Esta medida fue muy bien recibida por los aficionados, que volvieron a cubrir las nuevas plazas habilitadas y cerca de dos meses antes de celebrarse la carrera, la Media Maratón Gijón anunciaba el cierre de inscripciones.

Es por eso que la edición de este año, la decimoquinta, esta llamada a ser la más masiva de cuantas se han disputado, ya que el Patronato Deportivo Municipal podrá a disposición de sus seguidores 3.000 dorsales, con los que de cubrirlos, la prueba marcaría un nuevo récord de participación.

De igual forma, la prueba de 21 kilómetros mantendrá el recorrido del pasado año, que contó con la homologación de la Federación Española de Atletismo y que, a la vista de las marcas registradas, vuelve a ser uno de los grandes reclamos de esta competición, en la que los corredores volverán a adueñarse de las calles de la ciudad.