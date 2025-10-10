Las liebres marcan el paso en la Media Maratón de Gijón

Participantes y organizadores cuentan ya las horas para que arranque la decimocuarta edición Media Maratón Gijón, Villa de Jovellanos. Volverá a ser uno de ... los grandes eventos deportivos de la ciudad, en el que los 2.500 corredores que tomarán la salida se adueñarán de sus calles desde las 17.30 horas.

Será el momento de la verdad para muchos participantes que llevan semanas preparándose para alcanzar sus mejores tiempos sobre los algo más de 21 kilómetros de los que consta la prueba. Para ello, y como ya sucedió en anteriores ediciones, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, que organiza la prueba de forma conjunta con el Club Gijón Atletismo, tratará de ponerles lo más fácil posible esta tarea. Para ayudar en la consecución de los objetivos, siete experimentados atletas, auténticos «cronómetros» con piernas, marcarán el ritmo de los corredores para que alcancen tiempos entre una hora y 24 minutos y las dos horas. Héctor Moro (1h24), que cuenta en su trayectoria con más de 70 maratones, encabeza una lista que completan Rubén Vergel (1h30), Raúl Bernardo (1h35), Kepa Moreno (1h40), Manu Monasterio (1h45), Alberto Álvarez (1h50) y Eva Rico (2h).

Algunos de ellos se reunieron ayer en Las Mestas, donde tuvieron su primer contacto con las nuevas mochilas con las que realizarán el recorrido, en la que portarán una banderola en la que figura el tiempo para el que conducirán a los corredores y que les harán mucho más visibles.

Cuatro ediciones

Manu Monasterio y Eva Rico se mostraban ya con ganas de estar mañana en la línea de salida. Ambos son ya veteranos a la hora de ayudar a otros corredores a lograr sus mejores cronos, tras cuatro ediciones como liebres de la Media Maratón Gijón.

«Es una gran prueba. Es un honor participar una vez más en esta carrera haciendo de liebre», señala Monasterio, al tiempo que indica que «las nuevas banderolas va ayudar a que los corredores nos vean mejor».

Sobre su labor como liebre asume «un punto de responsabilidad a la hora de ayudar a la gente a conseguir su marca, pero estoy encantado de poder hacerlo».

Eva Rico volverá también a marcar el ritmo para su compañeros: «Es una experiencia increíble. Son gente fantástica». «Esta labor supone una recompensa mutua, porque aunque la gente está muy agradecida, para una también es una satisfacción poder ayudarles», apostilla.

Raúl Bernardo, aunque ya ayudó a otros atletas en otras prueba, debuta en la carrera gijonesa: «Es una de la grandes pruebas asturianas, por lo que es un orgullo estrenarme en esta carrera, que es un referente».

El lavianés no se lo pensó dos veces cuando Héctor Moro, auténtico motor de este grupo de atletas, le trasladó la petición: «Todos esperamos pasar una buena tarde y contribuir a que la gente disfrute de la carrera». Adelanta un pronóstico para mañana: «Va hacer un gran día y saldrá una prueba genial».