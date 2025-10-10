El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Raúl Bernardo, Manu Monasterio y Eva Rico, con las mochilas que portarán durante la carrera. ARNALDO GARCÍA

Las liebres marcan el paso en la Media Maratón de Gijón

Los participantes volverán a contar con el apoyo de siete experimentados corredores, que les ayudarán a conseguir sus mejores registros

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:26

Comenta

Participantes y organizadores cuentan ya las horas para que arranque la decimocuarta edición Media Maratón Gijón, Villa de Jovellanos. Volverá a ser uno de ... los grandes eventos deportivos de la ciudad, en el que los 2.500 corredores que tomarán la salida se adueñarán de sus calles desde las 17.30 horas.

