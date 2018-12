Moha Bakkali va a por todas Moha Bakkali alza los brazos al cielo en la zona donde estará la meta de la San Silvestre. / CAROLINA SANTOS Tratará de ganar las San Silvestres de Gijón y Oviedo, cuya salida se producirá con una diferencia de una hora y cuarto CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:23

Los últimos días del año están unidos a retos personales. Uno de los más habituales en Asturias es participar en una de las numerosas San Silvestres que se disputarán en distintos puntos del Principado. Tan solo unos pocos están llamados a luchar por la victoria y coronarse en las carreras más multitudinarias que se celebran en la región. Pero conseguirlo en la misma edición, en dos de tres de las grandes -Gijón, Oviedo y Avilés-, parece una empresa de aún mayor dificultad. Ese es el desafío con el que Moha Bakkali ha sorprendido a todos los aficionados para este fin de año. No parece un desafío imposible para un corredor de su nivel. Sin embargo, hay un matiz importante que eleva el riesgo de la apuesta para el fondista del Universidad de Oviedo: las salidas de la prueba gijonesa y la que se disputa en la capital asturiana se realizarán con una hora y cuarto de diferencia.

En el casi medio siglo de trayectoria de las pruebas de San Silvestre en la región solo dos atletas asturianos lo han conseguido. Bruno Toledo, para muchos el mejor fondista asturiano de todos los tiempos, lo logró en el 2000, y con posterioridad, Marcos Peón que siguió sus pasos siete años después. La diferencia es que, en ambas ocasiones, al coincidir el último día del año en festivo, la carrera gijonesa se celebró por la mañana y la de la capital del Principado por la tarde, circunstancia que se no se produce este año.

Solo el gallego de la Atlética Avilesina Serafín Portela fue capaz de imponerse en dos ocasiones en las San Silvestre de Avilés y Oviedo con tan estrecho margen de tiempo. Para eso hay que remontarse casi dos décadas.

Bakkali, en declaraciones a EL COMERCIO, asume este desafío como «un reto personal. Me lo planteé el pasado año cuando el 31 de diciembre cayó en domingo y pensé que la prueba de Gijón sería por la mañana. Me picaba el gusanillo de intentarlo. Al final no se hizo así y me quedó con esa pequeña espinita y este año quería intentarlo aunque se celebren, prácticamente, seguidas». El corredor del Universidad ha vencido en estas dos pruebas en los últimos años y considera que conocer sus recorridos será una de las claves del éxito: «Son dos trazados muy diferentes, en los que hay que correr de forma distinta. Gijón es muy llano y se va muy rápido desde el principio. Trataré de reservar fuerzas para Oviedo, que tiene un trazado con cuestas muy duras y bajadas e intentaré 'esconderme' para dar lo máximo al final. A ver si sale bien».

Un orgullo

«Sería un orgullo conseguir mi objetivo y figurar en ese particular historial de los que han logrado las dos victorias en la misma edición. Me situaría junto a nada menos que Bruno Toledo y Marcos Peón, dos de los grandes referentes del atletismo regional. De esa forma queda abierto a que más atletas lo intenten en los próximos años», destacó el fondista.

Bakkali sabe que no será una empresa fácil correr en Gijón, subirse a un coche para trasladarse a Oviedo y, pocos minutos después, tomara la salida en la calle de Uría: «Va ser una jornada frenética. Desde que salga de mi casa a las tres y media de la tarde, tendré mucha tensión e intentaré llegar a mi límite personal. En Gijón se saldrá muy rápido, pero en la dificultad del objetivo está el valor del éxito . Yo lo daré todo y a ver si me sale bien».

El desafío será muy exigente físicamente, pero también mentalmente, puesto que «si sale bien en Gijón tendré una motivación extra, aunque sé que en Oviedo mis rivales atacarán desde el principio y me tocará aguantar hasta que pueda lanzar un ataque en el final, sin mirar para atrás».

Moha Bakkali confía en su preparación y considera que «el trabajo está hecho. Estos días hasta la San Silvestre realizaré pequeños trotes para llegar descansado», aunque confiesa que «no faltaré a la San Silvestre de Pola de Siero, que es donde vivo y me servirá para recuperar el ritmo, aunque trataré de gastar las menos fuerzas posibles y conseguir mi tercera victoria».

El fondista verdinegro admite que las San Silvestre no dejan de ser carreras populares, pero son «muy especiales». No sé si es por el ambiente o por terminar el año haciendo deporte. Te invitan a dar lo mejor de ti mismo y unen a miles de personas», explica.