Moha Bakkali busca el doblete Moha Bakkali, en las inmediaciones de la llegada de la San Silvestre de Gijón. / CAROLINA SANTOS La prueba gijonesa se mantiene como la de mayor participación con 6.400 inscritos, cifra que establece un nuevo techo de corredores El fondista del Universidad trata de vencer en las San Silvestres de Gijón y Oviedo CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 31 diciembre 2018, 01:31

El día de San Silvestre volverá a ser el más deportivo del año. Miles de asturianos volverán a hacer que sea una jornada de récord, tomando las calles en alguna de las veintinueve pruebas que, con esta denominación, se celebrará a lo largo del día de hoy en la región.

Habrá pocas familias en las que alguno de sus miembros o amigos no participen en alguna carrera, que convertirán al Principado en una inmensa prueba atlética, a las que hay que sumar las que ya adelantaron su celebración. Entre todas superarán los 28.000 participantes.

En lo deportivo, los aficionados de todo el Principado estarán pendientes de Moha Bakkali y si será capaz de conseguir el doblete, convirtiéndose de este modo en el primer atleta en lograr la victoria en las San Silvestres de Gijón y Oviedo desde que se celebran en horario vespertino. La diferencia en las salidas de ambas pruebas apenas es de una hora y cuarto de diferencia, lo que incrementa la dificultad de un reto que le haría entrar por la puerta grande en la particular historia de las pruebas asturianas de fin de año.

La carrera gijonesa se mantendrá, un año más, como la de mayor participación con 6.400 inscritos -1.600 en las pruebas de menores y 4.800 en la de categoría absoluta-, con los que marca un nuevo techo de corredores. La competición dará su pistoletazo de salida con las pruebas de los minis y los discapacitados a las 16 horas. Los sub 10 tomarán el protagonismo en el Muro un cuarto de hora después y darán paso a los corredores de la competición sub 12 (16.25). Poco después, la avenida de El Molinón comenzará a tomar el protagonismo con la salida de los corredores sub 14 a las 16.35 horas.

La carrera de la categoría absoluta comenzará a las cinco de la tarde. La competición se disputará sobre una distancia de seis kilómetros, sobre el mismo trazado de las últimas ediciones e igual que los infantiles, con la salida junto al 'Kilometrín' y la llegada en las inmediaciones de la antigua Pescadería y discurrirá por buena parte de las calles más céntricas de la ciudad. Moha Bakkali es el máximo candidato para intentar apuntarse su segundo triunfo consecutivo en la carrera gijonesa, en la que comenzará a poner a prueba sus fuerzas de cara a la carrera de la capital asturiana. Para ello tendrá que superar a rivales como Raúl Bengoa, Julio César Álvarez, Martín Acebes y Marcos Peón, vencedor de la prueba en once ocasiones.

La prueba femenina promete otro duelo entre Beatriz Álvarez y Paula González por el triunfo, en el que no habrá que perder de vista a la también internacional Isabel Barreiro.

Récord de participación

La San Silvestre Ciudad de Oviedo también ha conseguido agotar sus dorsales y ha establecido un nuevo récord de participación al alcanzar los 6.100 inscritos -1.300 en las pruebas de menores y 4.800 en la absoluta-. La carrera de la capital asturiana se disputará sobre el trazado de las últimas ediciones, solo que en esta ocasión situará la llegada en las inmediaciones del Teatro Campoamor, ya que la plaza de la Catedral está en obras. La gran novedad es que será retransmitida en streaming.

Moha Bakkali tendrá que echar el resto para coronarse en las calles ovetenses, donde logró la victoria en 2016. Los jóvenes Diego Menéndez y Alejandro Onís, Hugo García, ganador del pasado año, y el internacional paralímpico Alberto Suárez será sus principales rivales.

Las ex campeonas de España de maratón la cántabra Paula González Berodia y la tinetense Verónica Pérez son cabeza de cartel para conseguir el triunfo en categoría femenina.

Avilés no será menos y su San Silvestre también ha colgado el 'no hay plazas, al alcanzar los tres mil inscritos. El programa se inicia a las 17 horas y la carrera de categoría absoluta se disputará a las 18.30. Los favoritos en categoría masculina son David Ginzo, el aragonés Eduardo Menacho, ganador hace dos años, y Manu Guerreiro, aunque tampoco habrá que olvidar a los jóvenes David Alfonso y Pablo Rodríguez.

La lavianesa María Suárez, del Universidad y ganadora del Cross de Navidad, se perfila como candidata a la victoria. Las avilesinas Paula Herrero y Esther Menéndez también lucharán por estar entre las mejores.

El Valle del Caudal también concentrará una gran actividad durante toda la jornada. La San Silvestre de Laviana será la más madrugadora a la 12 horas y por la tarde se celebrarán las de San Martín del Rey Aurelio y de Langreo.

Llanes vuelve a reunir un buen plantel de corredores que ofrecerán un buen espectáculo en su calles.

Llanera celebrará sus bodas de plata con un buen ramillete de los mejores corredores. La prueba volverá a ser una referencia en la zona central de Asturias y mantendrá la tradición con la prueba de madreñes.

El occidente asturiano también ofrecerá varias posibilidades para despedir el año corriendo en pruebas como Luarca, La Caridad y Navia.