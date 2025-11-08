Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país Su última carrera fue el Trail de las Estrellas en Muras, en Lugo, en el mes de septiembre, poco después de participar en la Subida a la Campa Torres en Gijón

Imagen compartida por Jesús Bernal en su cuenta de Instagram de la Subida a la Campa Torres en Gijón..

E. C. Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:42 Compartir

Muere a los 78 años Jesús Bernal, mítico atleta gallego, con 2.500 carreras en su haber por todo el país. Hijo de Julián Bernal, corredor que ganó varios récords mundiales de atletismo, la última carrera en la que participó fue en septiembre, en el Trail de las Estrellas en Muras de Lugo, donde se sintió indispuesto y fue ingresado en el hospital. Días antes, el 8 de septiembre, participaba en Gijón en la XXV Cross Subida a la Campa Torres, que organiza el Club Natación Santa Olaya. De esa prueba es la última foto compartida en su perfil de redes sociales.

𝙁𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧

Con fondo sentir temos que lamentar o falecemento no día de hoxe de Jesús Bernal, atleta popular moi querido e coñecido nos circuitos de ruta da nosa comunidade e por toda a familia atlética.

Boa última carreira Jesús! pic.twitter.com/GnmWTTdM3q — Atletismo Galego (@atletismogalego) November 7, 2025

«Con hondo sentir tenemos que lamentar el fallecimiento de Jesús Bernal, atleta popular muy querido y conocido por toda a familia atlética», compartía la Federación Gallega de Atletismo.

Temas

Atletismo