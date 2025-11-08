El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen compartida por Jesús Bernal en su cuenta de Instagram de la Subida a la Campa Torres en Gijón..

Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Su última carrera fue el Trail de las Estrellas en Muras, en Lugo, en el mes de septiembre, poco después de participar en la Subida a la Campa Torres en Gijón

E. C.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:42

Muere a los 78 años Jesús Bernal, mítico atleta gallego, con 2.500 carreras en su haber por todo el país. Hijo de Julián Bernal, corredor que ganó varios récords mundiales de atletismo, la última carrera en la que participó fue en septiembre, en el Trail de las Estrellas en Muras de Lugo, donde se sintió indispuesto y fue ingresado en el hospital. Días antes, el 8 de septiembre, participaba en Gijón en la XXV Cross Subida a la Campa Torres, que organiza el Club Natación Santa Olaya. De esa prueba es la última foto compartida en su perfil de redes sociales.

«Con hondo sentir tenemos que lamentar el fallecimiento de Jesús Bernal, atleta popular muy querido y conocido por toda a familia atlética», compartía la Federación Gallega de Atletismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  3. 3 El Sporting paga cara su racanería
  4. 4 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  7. 7 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  8. 8

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  9. 9 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  10. 10 Emotiva despedida a Alfredo Tejedor, «padre coraje» y expresidente de Aspace Gijón que «hizo de la adversidad virtud»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país